Sindicato portuario calificó de “lamentables” y “lastimosos” los dichos de Lacalle Pou sobre el paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou criticó este jueves, aunque sin nombrarlo, el paro que detuvo durante 72 horas la operativa en el puerto de Montevideo, y este viernes recibió respuesta de parte de la dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Vanesa Peirano, quien calificó los dichos del mandatario como "lamentables" y "lastimosos".

"Si el gobierno hubiese asumido la responsabilidad de proteger y velar por el derecho al trabajo, sin ninguna duda este conflicto era evitable", dijo Peirano en diálogo con Radio Monte Carlo.



Además, explicó que los trabajadores llegaron a esa instancia porque realmente no encontraron "otra salida" y aseguró que estuvieron seis meses en negociaciones con la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Peirano contó que el lunes retoman las negociaciones con la empresa porque aún quedan "varios puntos importantes".



En Salto, el mandatario dijo que “el país quiere trabajar" y que el gobierno va a "respaldar al que quiere trabajar legítimamente”. Además, “hay que dialogar, comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país”.



A su vez, unió la realidad salteña, de recuperación en el sector citrícola, al paro en el puerto (que “frenó el país”), y dijo: “Por más esfuerzo que se haga en Salto, si los barcos no pueden salir con los cítricos, no vale la pena el que está agachando el lomo acá”.



MIRA TAMBIÉN Ministerio de Trabajo evalúa intervención en conflicto que afecta la planta de UPM2