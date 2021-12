Sede del Sindicato Policial fue vandalizada tras marcha "antirrepresiva": "No más policía", escribieron en la puerta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de manifestantes vandalizó la sede del sindicato policial de Montevideo (SIFPOM), con sitio en Wilson Ferreira Aldunate y San José.



La marcha, convocada por la "Coordinación Antirrepresiva", fue contra "la violencia institucional y policial, resistencia y solidaridad", según consignó Telenoche.



El abogado del sindicato policial Andrés Ojeda, sostuvo que "están cansados" de estas situaciones e indicó que ya realizaron la denuncia en la seccional.



"Todo lamentable y vergonzoso, ya francamente a esta altura cansa ver a ese grupo pequeño, minoritario, radical que vive en una realidad que no es esta, paralela, que naturalmente no colabora en mejorar nada sino que está completamente destructivo todo el tiempo", dijo en declaraciones al informativo de Canal 4.



"Hoy las sociedades democráticas, civilizadas y modernas no se conciben sin policías, no hay democracias sin policías", finalizó.

En tanto, la presidenta del SIPFOM Patricia Rodríguez también denunció el hecho a través de sus redes sociales, donde compartió un comunicado del sindicato y un video de la manifestación.