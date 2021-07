Sindicato policial cuestiona fallos judiciales contra efectivos ante denuncias de abuso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sindicato de funcionarios policiales (SIFPOM-U) cuestionó este jueves el accionar de la Justicia frente a las denuncias por delitos de abuso de funciones que "han recaído sobre la Policía en los últimos tiempos", según un comunicado.

"Estamos preocupados por los resultados que se vienen dando a nivel judicial, ya que se formalizan la mayoría de los casos, sin tener elementos objetivos de convicción suficiente de haber actuado fuera de los procedimientos establecidos o al grito de alguna tribuna", indica el sindicato.



Además, los procedimientos en cuestión la "mayoría de las veces" se realizan dentro de la protección legal que brinda la Ley Orgánica y la Ley de Procedimiento Policial.



A su vez, "toda actuación policial que no encuadre en cualquier otro delito se lo tipifica como 'Abuso de Funciones en casos no previstos especialmente por la Ley'", señala, y dice: "Con toda la ya sabida discusión que hay en cuanto a la inconstitucionalidad de este delito y ante la jurisprudencia denegatoria constante de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que, básicamente, no hay forma de distinguir 'acto arbitrario' de 'acto irregular administrativamente', tanto más, cuando, en la duda, habría que estarse a la interpretación más favorable al imputado".

Por otra parte, el sindicato dice que a los funcionarios "se les da la posibilidad de hacer uso de la fuerza, legítima, para cumplir con

su cometido y defender los derechos de la ciudadanía". Al mismo tiempo, después se los formaliza "sin siquiera tener en cuenta las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que los amparan".



El sindicato sostiene que la Policía "viene siendo vapuleada y sin el respaldo y la garantía que debería tener como auxiliar de la Justicia".