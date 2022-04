Sindicato pesquero reconoce que solo trabajan las personas que están afiliadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) levantó este martes las medidas sindicales que mantenía en rechazo al cambio de proveedor de servicios de estiba por parte de una empresa del sector y, según afirmó el dirigente Roberto Cardozo, tienen una "guerra con los empresarios" desde hace 40 años.

El conflicto más reciente nace a raíz de la decisión de una empresa de dejar de contratar a una operadora portuaria después de 25 años de vínculo. Cardozo indicó que el problema es que los trabajadores de la operadora quedaron sin empleo.



"No es justo que compañeros que no tienen estudios, que tienen 40 años y que tienen familias atrás, se los tire afuera del puerto porque sí", sostuvo el dirigente sindical en entrevista con Radio Carve.

Por otra parte, Cardozo afirmó que el sindicato lleva un control sobre cuáles trabajadores pueden trabajar y cuáles no. "Lo que nosotros tenemos es un contenedor que oficia de oficina en el cual todos los compañeros que somos organizados, pasamos los lunes, nos anotamos y nos dan un taloncito" que dice "sos pescador del Suntma.



Consultado sobre si las personas que no están afiliadas al sindicato no pueden realizar tareas laborales allí, respondió: "Lamentablemente, no".



"Somos trabajadores sin estudio y lo único que sabemos hacer es pescar y descargar pescado. Si no cuidamos este trabajo, estamos en el horno. Todos tenemos familia y queremos vivir", añadió.



También denunció que sufren una "ilimitación de la jornada". Cardozo relató: "Podés estar 40 o 50 horas cola para arriba juntando pescado. Cuando no se aguanta más y te acostás un rato o entrás a tomar café o comer un pancho, hay capitanes que te mandan al quinto piso de la Perfectura, que te juzgan y te pueden sacar la libreta por bajo rendimiento".



El lado empresarial.

El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Riva Zucchelli, dijo a Informativo Carve (Radio Carve) que, "en la pesca en Uruguay, si usted no está afiliado, no trabaja".

"Yo quiero un sindicato fuerte con el cual pueda dialogar, pero una cosa es fuerte, otra combativo y otra es ningún trabajador que no esté afiliado no pueda trabajar", aseguró, y añadió: "Tengo mi barco y, si quiero contratar un trabajador, tengo que ir a pedirlo a Suntma. Es una situación absolutamente irregular".



Sobre la jornada laboral, afirmó que "no es ilimitada". Riva Zucchelli comentó: "Tienen sus horarios de comida y de descanso. Puede ser que en algunas situaciones, en plena zafra en invierno, las jornadas sean más largas, pero no son ilimitadas permanentemente. Sino parece que estuvieran trabajando en una forma no saludable".