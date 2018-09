El sindicato municipal amenaza con ir a la huelga

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) instaló ayer una carpa en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Durante todo el día los delegados estuvieron repartiendo volantes, mientras un parlante instalado en la vereda anunciaba los principales reclamos hacia la administración.

Según explicó Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, la intención de la manifestación es que la gente sepa "cuál es el conflicto, cómo tiene que ver con la población y el perjuicio que va a haber en distintos servicios municipales en caso que desde la Intendencia no nos den una respuesta".

Adelantó que de no surgir una respuesta a sus reivindicaciones, en la próxima Asamblea General que se hará la primera semana de octubre "se evaluará la realización de una huelga general".

Pedidos.

Los funcionarios cuestionan que el nuevo Presupuesto, aprobado la semana pasada por la Junta Departamental, no contemple sus reivindicaciones. Entre ellas se encuentra el tema de la privatización de los servicios.

"Desde que empezó la administración Martínez hay 300 funcionarios menos que se han jubilado o se han ido y esos puestos no han sido cubiertos. De seguir así, lo que va a suceder es que esos trabajos que antes hacían los funcionarios municipales los va a terminar haciendo una empresa privada que va a contratar la IMM. La política que ha aplicado esta administración es la de la privatización", declaró la secretaria general de Adeom.

Otro de sus reclamos tiene que ver con el hecho de que hay funcionarios que han trabajado para la Intendencia desde hace 20 o 30 años "y no son presupuestados". "Eso hace que no puedan concursar, que no tengan carrera funcional, como pasa, por ejemplo, con los trabajadores del Solís, TV Ciudad, Orquesta Filarmónica, Banda Municipal. Gente que se jubila y que no tuvo derecho a hacer carrera en todos sus años de trabajador municipal", dijo Ripoll.

La manifestación en la explanada se hace también en reclamo de más concursos. "Hoy un 10% de los cargos municipales (más de 800) están por designación política o interinato. Nosotros lo que planteamos es que se concursen y los ocupe gente que demuestre ser la más capacitada", expresó la dirigente sindical.

Soluciones.

Desde hacía un tiempo, Adeom venía luchando por mejorar las condiciones del sector Fúnebre y Necrópolis, hasta que finalmente llegó a un acuerdo con la comuna. Para Ripoll, fue una batalla ganada.

"Los trabajadores ganaron en salud y en vida", destacó, aunque aclaró que llevó diez meses llegar a una solución al conflicto. "Se logró limitar la jornada de trabajo a seis horas y se eliminó la obligatoriedad de trabajar los feriados no laborables", sostuvo. Los que trabajen esos días van a hacer una guardia y "cobrarán como corresponde", añadió. A su vez, lograron un día de descanso a la semana, algo que antes, como debían estar disponibles los 365 días del año, no tenían.

En cuanto a las partidas extra, más allá de no ser el monto que los trabajadores reclamaban ($20 mil), alcanzaron un acuerdo en el que la comuna les otorgó un adicional al sueldo. "Los que están más expuestos a la muerte, como los sepultureros y los enlutadores, reciben una partida de 15 mil pesos; otros como los administrativos que reciben a las familias y amigos del fallecido o los choferes reciben 12 mil, y otros 10 mil", explicó Ripoll.

En cuanto a la atención psicológica, la comuna contrató a un psicólogo exclusivo para atender a los trabajadores del sector Fúnebre y Necrópolis, "para que tengan una atención más personalizada", dijo.