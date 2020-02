Sindicato Médico del Uruguay exige a Mujica "respetar" la profesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador José Mujica se reunió con el candidato frenteamplista a la Intendencia Álvaro Villar en su chacra el viernes por la tarde. Tras el encuentro el líder del MPP elogió al director del Hospital Maciel y rechazó a los médicos "que se dedican a acumular plata".

"Precisamos muchos más médicos, pero precisamos médicos de acá, y (necesitamos) sobre todo a los médicos que no se dedican a acumular plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupan por la gente", expresó en rueda de prensa.

Por otra parte Mujica agregó: "Este (por Villar) se está complicando la vida con esta changa que agarra. Porque este pertenece a la aristocracia médica y quién le va a discutir el precio de una operación neurológica, ¿no?".



"Todos sabemos que hay determinado tipo de médicos que, desde el punto de vista profesional en nuestro país, económicamente tienen un porvenir descollante, y este se mete a changuear como candidato a intendente para que le peguen, andar cinchando, tapando agujeros y dejar al costado la profesión que tiene. Por eso tiene madera solidaria", opinó.

Las reflexiones de Mujica generaron malestar en el sector médico y este fin de semana tanto el Sindicato Médico de Uruguay (SMU) como el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) emitieron comunicados para expresar su rechazo.

El SMU indicó por su parte que los dichos del expresidente son "estigmatizantes" y que generalizan al colectivo médico: "Acusándolo de posturas morales que claramente no compartimos y no nos identifican".



"Ni el compromiso social ni el humanismo son rarezas a destacar entre médicos: son inherentes a nuestra profesión. Brindar cada día la mejor calidad de asistencia a la población es la tarea que como colectivo nos une y nos desvela", expresaron.



El comunicado agrega que hay médicos que "sin duda tienen excelentes remuneraciones" mientras que hay otros que trabajan "por mucho menos salario del que deberían percibir". "Expresiones como la del expresidente nos entristecen y nos preocupan porque no desconocemos su rol como formador de opinión en la sociedad", expresaron.



"Médicas y médicos exigimos respeto a nuestra profesión", finaliza el comunicado.

Por otra parte el SAQ expresó su "más profundo rechazo" ante las declaraciones de Mujica, las que también consideraron estigmatizantes, "de una manera absolutamente injusta al Colectivo Médico del Uruguay y por ende a todos sus integrantes, denigrándolos ante la Opinión Pública y favoreciendo las actitudes de violencia y resentimiento social".



"Desconocen dichas declaraciones la enorme vocación de servicio que desde todos los tiempos han tenido y tienen los médicos de Uruguay, al punto tal que dejan día a día los que podrían ser sus legítimos intereses personales y familiares para atender a quienes necesitan de su capacidad, de su tiempo y de su dedicación, sin importar el día, la hora o el momento", expresaron.