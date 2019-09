Sindicato de Loterías y Quinielas resolvió paro y no se realizará el sorteo del 5 de Oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas informó este jueves a través de un comunicado que decidió un paro de 14 a las 23.59 horas de hoy tras las declaraciones del director general de Loterías y Quinielas, Luis Gama. El sindicato entiende que tiene la "intención de eliminar la histórica figura del Niño Cantor, patrimonio intangible del Juego de Azar en Uruguay".

La medida afecta a "todos los sorteos y rifas del día", incluyendo al 5 de Oro que ya se había postergado para este jueves.

El sorteo del próximo 5 de Oro tiene pozos acumulados estimados en $ 97.800.000. Son más de US$ 2.600.000.

En la mañana de este jueves, en diálogo con el programa Doble Click de Del Sol FM, Gama dijo que están firmando un convenio con Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) "redireccionando y transformando las tareas que hoy hacen los jóvenes dentro del contrato de INAU".



Gama dijo que el sindicato tiene un "razonamiento fuera de época". Considera que el Niño Cantor es una "figura mal llamada", que "no corresponde porque hoy son "chiquilines de 17, 18, 19 años, muchos de esos padres o madres". Además, dijo que el último "Niño Cantor" más joven ingresó en 1991.



Gama destacó que el nuevo convenio con INAU, que dijo se firmará "en estos días" entre INAU y la Oficina Nacional del Servicio Civil, implica capacitaciones, "otras herramientas" para que después de esta experiencia laboral de un año, en la dirección de Loterías y Quinielas, "puedan pelearla de otra forma y salgan mejor parados de lo que salen hoy".



El sindicato, dijo Gama, critica la eliminación de la figura del "Niño cantor" y agregó que la dirección tiene "diferencias desde el inicio, porque acá no hay niños cantores desde 1991". Agregó que "se acusa de la tradición del Niño cantor, bueno, si en algún momento hay niños se incorporarán niños cantores".



Enfatizó que "en el mundo no existe esta figura" y que desde 1991 "la modalidad es otra" y "hoy ya no se justifica".



Leonel Revelese, secretario del sindicato, dijo a El País que "ha adherido a la medida todo el mundo" y que "con los métodos tradicionales no podrían" realizarse los sorteos.

​

Pese a que Gama había señalado en el programa radial que "se puede jugar" y "se va a hacer hoy" el sorteo del 5 de Oro, finalmente la dirección de Loterías y Quinielas resolvió aplazarlo.

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas informó a través de un comunicado que el sorteo del 5 de Oro previsto para este jueves se llevará adelante el viernes. El comunicado añade que las "apuestas recepcionadas para los sorteos de Quiniela y Tómbola vespertino y nocturno" de este jueves se "jugarán en el respectivo sorteo" del viernes. Lo mismo ocurrirá en el caso de las apuestas del 5 de Oro.