Sindicato de jubilados pidió reunión con Lacalle Pou por pérdida de poder adquisitivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) entregó este miércoles una carta a la Torre Ejecutiva y pidió una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou para plantearle una serie de reclamos, según informó La Diaria y confirmó El País con el secretario general del sindicato Daniel Baldassari.

Onajpu pidió en julio del año pasado una reunión con el mandatario, pero nunca recibieron una respuesta. Tras el cambio de criterio en el cálculo de las jubilaciones mínimas y otras decisiones que tomó el gobierno, retomaron su pedido para plantearle al presidente los problemas que les preocupan. Baldassari dijo a El País que, al momento que fueron a la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou no estaba allí y que están a la espera de que se los contacte.



"Ya en aquel momento planteamos nuestra preocupación por cómo venían las pautas salariales para los trabajadores en actividad, ya que para el ajuste de las jubilaciones se toma el Índice Medio de Salario. Habíamos advertido que iba a ser un segundo año donde se iba a perder el poder de compra", comentó.



"Después de varias decisiones" vinculadas a los ingresos del sector, decidieron solicitar una nueva entrevista, plantándole que "ahora se hacía más necesario que nunca una reunión" para hablar, en particular de lo que hace a las jubilaciones y pensiones mínimas.



El gobierno realizó un cambio de criterio a la hora de calcular los aumentos de las jubilaciones mínimas. En otras oportunidades, el ajuste anual de enero se hacía sobre la jubilación base más el aumento que reciben en julio "a cuenta" del de principio de año. Sin embargo, en 2022 se decidió hacerlo solo sobre la jubilación base.



Baldassari dijo que otra medida que cuestionan es el cambio de criterio en el ajuste del BPC, de la que dependen algunas prestaciones. El gobierno decidió hacer el ajuste sobre el Índice Medio de Salarios cuando antes era sobre el Índice de Precios del Consumo. Si se tiene en cuenta que el IMS estuvo por debajo de la inflación, hubo una pérdida del poder adquisitivo, comentó.



"Otra preocupación es que el gobierno ha previsto, por distintas razones, que durante el quinquenio de la actual de la administración va a haber un proceso de baja del IMS y que luego se va a reponer a los trabajadores". Sin embargo, para los jubilados y pensionistas "no hay ninguna decisión en ese aspecto". "No hay ninguna medida que contemple esa pérdida de poder adquisitivo", lo que lleva a pensar que es una "pérdida y que no va a haber una recuperación".



Baldassari comentó que tienen otras reivindicaciones vinculadas a la denominada Operación Milagro, el Plan Ibirapitá, las tarifas públicas, temas vinculados a la salud, la vivienda, entro otros.



El representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruíz, había dicho días atrás que el cambio de criterio en las jubilaciones mínimas perjudicaba a 146.098 jubilados y pensionistas que perciben una pasividad mínima, de los cuales más de 100.000 vivían en el interior del país.