Sindicato del INISA denuncia inoperancia de las autoridades ante falta de personal

El Sindicato del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) falta de personal y problemas de estructura edilicia “que se arrastran desde hace muchos años”, según se declara en un comunicado emitido este fin de semana.

Para los trabajadores esta situación se agrava por " la inoperancia de las autoridades y un directorio que se le escapa la tortuga, que rara vez se ponen de acuerdo para resolver, lo que impacta directamente en la gestión", indica el texto difundido por el sindicato.

“Por momentos la Administración no puede resolver ni siquiera la conformación de un turno en el centro más complicado del sistema, lo que implica que las trabajadoras que trabajaron 12 horas corridas en el turno de la noche, no tengan relevo y se tengan que quedar después de haber trabajado 12 hs en pésimas condiciones”, se establece en el documento.



“La administración se escuda en que hay muchos funcionarios con licencias médicas, invitamos primero al Directorio y después a quien quiera en ir a cumplir un turno de 12 hs en el centro MD de la Colonia Berro, (ex SER) donde aparte hay jóvenes con COVID 19, y ver cuánto aguantan sin enfermarse, en las condiciones que se trabaja y con la desorganización que existe”, informa el comunicado.



“Desde el Sindicato hemos planteado varias alternativas, pero ante la falta de respuestas no nos queda otra que en principio denunciar esta situación y pedir la intervención del Poder Ejecutivo para que se comprometa a encontrar soluciones” concluye el texto del INISA.