Sindicato de industria láctea define medidas antes de reunión clave con MTSS

Este miércoles, a las 16 horas, está agendada una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con las empresas de la industria láctea y los sindicatos del sector. El dirigente sindical Luis Goichea confirmó que la negociación salarial está avanzada, pero el tema central a discutir es la cláusula de paz del convenio, para la que el sindicato está "pensando una forma alternativa".

"En la medida que nosotros retomemos medidas de paro, que serían a partir de mañana, y además serían todos los día, y en la semana que viene también habrían nuevas medidas y acciones y movilizaciones, y un paro general en la primera semana de agosto, el faltante de productos se va a notar mucho más", advirtió Goichea en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).





Este martes por la tarde, tras mantener una reunión previa con el MTSS, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) anunció una serie de medidas para acelerar respuestas. A partir de este jueves 21 de julio hasta el 24 se prevén paros por turnos y durante la primera semana de agosto habría un paro de 24 horas en toda la industria láctea.



La reunión de este miércoles podría ser clave para terminar de cerrar un conflicto de meses. "Esperemos que en el día de hoy se pueda encontrar un camino, no digamos que esté la solución, pero si hay algún camino es probable que las medidas no se apliquen desde mañana", cerró Goichea.



Problemas de suministro

El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, advirtió por la escasez de productos lácteos que se registra en comercios de Montevideo.



“Nos falta siempre algo en la góndola. Por H o por B falta siempre algún producto (lácteo)”, dijo Fernández el pasado jueves a El País. “No quiere decir que a todos (los comercios) les falte el mismo, porque el camión de repente en vez de cargar 50 docenas de un producto le dieron diez, entonces le da para dejarle a ciertos clientes cuando empieza el reparto, o (dejarlos) más seleccionados”, añadió.



El presidente de Cambadu atribuye el faltante al conflicto en la industria láctea. “Históricamente, cuando hay conflicto en la industria láctea, a nosotros nos faltan productos porque rompen la cadena de producción”, señaló.



Fernández destacó que el producto que nunca falta es la leche, pero que se registra escasez en los demás. “Cuando no falta un yogur, falta un frutado, cuando no falta una gelatina, falta manteca de un tamaño, o crema doble no hay, siempre algo falta, la línea completa no está en la calle”, aseguró.