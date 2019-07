Sindicato del gas aguarda reunión con Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de trabajadores del gas aguarda una comunicación del gobierno para concretar una reunión con el presidente Tabaré Vázquez o quien este designe, y así saber los pasos concretos que se seguirán después que se confirmó que el Poder Ejecutivo asumirá el control -en principio transitorio- de la concesión de gas natural que hoy gestiona la empresa brasileña Petrobras.

“El Pit-Cnt nos transmitió que Vázquez nos va a convocar a una reunión para hablar de cómo se instrumentan los acuerdos y quién se imaginan que se hará cargo de la empresa”, dijo a El País Alejandro Acosta, presidente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas. En el sindicato estiman que el encuentro será en el corto plazo y piensan presentar iniciativas sobre el cambio en la gestión y sobre cómo “reconducir” a la empresa.

Además, los trabajadores opinan que “lo lógico” sería que Ancap asuma la dirección de MontevideoGas y Conecta, aunque dicen que no es lo central.

“No sé si será Ancap en forma directa o con una sociedad anónima”, indicó Acosta. Y después ironizó: “No queremos ser funcionarios públicos, preferimos cobrar tranquilos el salario vacacional”. El ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, sostuvo ayer que no está definido el mecanismo jurídico que se utilizará, aunque admitió que Ancap "es la más vinculada al tema del gas". Sin embargo, dijo que eso aún no está definido. “Seguramente no estamos hablando de absorberlo por Ancap. Vamos a ver qué mecanismos hay para que el Estado tome el control”, indicó.

En tanto, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo a El País que ahora hay que esperar el trabajo que se inicia entre Petrobras y el gobierno para poder realizar anuncios concretos sobre el proceso de salida, ya que hay muchas dudas a despejar. Sí se sabe que las concesiones vigentes no irán más allá del próximo 30 de setiembre.

Moncecchi opinó ayer que Uruguay "sale ganando" con este acuerdo, ya que Petrobras no hará ningún litigio. “El tema del gas ha tenido muchas dificultades y ha sido deficitario. Pero entendemos que las perspectivas son buenas hacia adelante y aspiramos a que se avance hacia un negocio rentable”, afirmó.

El secretario de Estado indicó que el déficit actual de MontevideoGas y Conecta es de US$ 3 millones al año.

Por su parte, el sindicato celebrará el próximo lunes el retiro de Petrobras, ya que el 22 de julio se conmemora el Día del Gasista. Anuncian “terrible” buseca de mondongo.