Sindicato de la DGI evalúa recurrir el decreto de salarios

El sindicato de la Dirección General Impositiva evalúa recurrir el decreto del Poder Ejecutivo del pasado 20 de diciembre que modificó el sistema de remuneración de los 1.350 trabajadores de la dependencia, informó a El País el presidente del gremio, Aidemar González. Primero se recurriría la medida por vía administrativa y si esta no fuera exitosa, recurirrán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“Se había definido una partida de productividad, que consistía en un 15% del salario mensual, que se percibía acumulado una vez en el año. En ese momento y en el marco de la negociación colectiva se acordó esa partida, que estaba sujeta a metas grupales. Es decir, se definen grupos de trabajo, resultados esperables para esos grupos y en función de indicadores medibles y cumplibles se definieron metas que si se cumplían generaban el pago de partida por metas. Ahora la Dirección de la DGi y el Ministerio de Economía pretenden imponer, en forma unilateral, un cambio en las condiciones de trabajo, incorporando dentro del 15% de metas un componente asociado a la meta institucional. Esta es una meta de gestión, definida políticamente por quienes gestionan a la DGI. Dependen de decisiones políticas del gobierno de turno. Es decir, el objetivo de la partida por metas retribuye el esfuerzo de cada grupo de trabajo. Con estos cambios se transforma en una partida que no depende del esfuerzo del funcionario, sino de decisiones políticas”, explicó.



Entre las metas institucionales están las de recaudación que, dice el sindicato, en los dos últimos años no se cumplieron. El sindicato denuncia que los salarios de los directores de la repartición aumentan $175.000 anuales porque en el caso de ellos porque la incidencia de la meta de recaudación en el caso de ellos pasa de 50% a 10%. “Es decir, hay un aumento para quienes gestionan la DGI y una rebaja para los funcionarios que no inciden en la gestión”, sostuvo González.



“Reivindicamos analizar el valor de la dedicación exclusiva para el conjunto de los funcionarios. La situación del salario de ingreso es muy preocupante. En el caso de los funcionarios no profesionales el salario mensual es de $30.000 líquido y en el caso de los funcionarios profesionales $50.000. Son más de 400 funcionarios que se encuentran en esta situación. Los funcionarios tienen dedicación exclusiva pero el salario no retribuye ninguna exclusividad. También hay compañeros que hace 20 0 30 años están en el mismo grado y no han tenido ascenso”, señaló González.



La situación no debe ser laudada a través de un decreto, sostiene el sindicalista y asegura que el gremio está dispuesto al diálogo siempre que no haya una pérdida de salario. El sindicato pretende un sistema de carrera administrativa específica para la DGI.