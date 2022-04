Sindicato de DGI denuncia nombramiento "directo" de cargos con salarios de más de $220.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) denunció este viernes que la dirección de la Dirección General Impositiva (DGI) hizo "nuevos" nombramientos de cargos que en algunos casos superan los $ 226.000 de sueldo mensual “en forma directa, discrecional, sin concurso, en forma unilateral y arbitraria”.

“Con esta decisión la dirección de DGI incumple la normativa legal vigente (Artículo 291, Ley 18.719). Esta Ley y sus modificaciones, fueron votadas por unanimidad de todos los partidos políticos en el Parlamento, sin embargo la Administración violenta dicha norma”, señaló la AFI en un comunicado al que tuvo acceso El País.

Además, la asociación aseguró que se está incumpliendo el convenio colectivo vigente, de junio de 2018, donde se estableció un cronograma de concursos, que de acuerdo a AFI, la dirección no respeta.



“En el año 2019, DGI realizó la convocatoria a concurso para más de 100 encargaturas, sin embargo la actual dirección, en más de dos años de gestión, no avanzó en nada en estos llamados, ni siquiera convocó al Tribunal para comenzar a efectivizar los concursos mencionados con una clara intencionalidad que los mismos no se realicen”, subrayó el sindicato.



AFI también aseguró que luego de que el Ministerio de Trabajo (MTSS) determinara un ámbito para negociar estos cargos, denominados encargaturas, "sin ninguna comunicación previa" al sindicato la dirección de DGI realizó los nombramientos. Esto "atenta contra los principios de buena fe entre las partes, además de incumplir leyes, resoluciones y convenios vigentes”, se expresó.



Solicitan "igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos" y que la dirección de DGI "realice los concursos" de encargaturas.