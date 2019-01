Sindicato de DGI se concentró en Punta; para el fisco medidas son  “desproporcionadas” 

En la mañana de hoy martes, tras la convocatoria de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General Impositiva (AFI), los trabajadores realizaron un paro en el departamento de Maldonado (unidad operativa y regional), en las oficinas de Piriápolis y de San Carlos.

Además, la medida se extenderá a las “giras inspectivas” que se están llevando adelante por los balnearios del país, agregó el sindicato en un comunicado divulgado ayer lunes.

El sindicato se concentró sobre el mediodía frente al hotel Enjoy de Punta del Este. Los funcionarios tomaron estas medidas porque entienden que la DGI introdujo un cambio que recortará los salarios de los funcionarios del fisco.



Por otra parte esta tarde la DGI informó que quedó suspendida la gira de verano por "no poder desarrollar las actividades de acuerdo a lo planificado y para no afectar la actividad turística del país".



"En DGI hay buenos salarios, no hay rebaja ni incremento salarial para nadie", explicaron a través de su página web.

Desde el fisco indicaron que el salario está compuesto por un sueldo fijo mensual y una prima por productividad “equivalente a casi dos salarios” que se cobra todos los años en el mes de marzo. “Como este pago está ligado al cumplimiento de metas grupales, a veces lo cobran, otras veces cobran una parte y podrían no cobrarlo”



Además agregaron que “el conflicto con el sindicato surge a raíz de una propuesta del MEF y la DGI de asociar una parte de ese pago por rendimiento a objetivos institucionales como, recaudación, reducción de la evasión, eficiencia, mejora de la calidad en la atención, etc”.



A su vez desde la Impositiva se entiende que las medidas tomadas por el sindicato son “desproporcionadas al problema existente” ya que “se ocuparon locales de la DGI y el MEF y “se alteró el tránsito en Punta del Este, por parte de funcionarios”.



Además desde la DGI expresaron que en momento que “el Uruguay turístico requiere aunar el esfuerzo de todos los sectores, la DGI recibió una comunicación de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay expresando su preocupación por este tipo de medidas sindicales en momentos que la actividad enfrenta dificultades regionales, climáticas y sociales”.