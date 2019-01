Sindicato denuncia a ASSE y a empresa por retener salarios de los trabajadores

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizará una denuncia civil contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otra penal contra la empresa de limpieza San Jorge por pagar fuera de fecha y retener los salarios de aproximadamente 300 trabajadores.

El gremio realizará una denuncia penal y civil contra la firma que terceriza el servicio y otra civil contra ASSE por "retener los salarios" al no "volcar" el dinero en las cuentas de los trabajadores de la firma. Por otro lado, luego de una asamblea realizada ayer a la tarde, el gremio definió convocar a los trabajadores de la empresa a un paro que se realizará el 9 de enero.

"La gota que rebasó el vaso" fueron los inconvenientes de la firma para abonar el aguinaldo de diciembre de los trabajadores, dijo a El País el presidente del sindicato, Martín Pereira. Aseguró además que "ASSE se había comprometido a que iba a tomar cartas en el asunto y a sacar a esta empresa por los incumplimientos que tiene". La firma que brinda el servicio en la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana Sur y Este, el Hospital Saint Bois, el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), en el Hospital de Canelones, de Pando (Canelones), de Bella Unión (Artigas), San Carlos (Maldonado) y Cerro Largo, también ganó licitaciones con el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

La FFSP reclama a ASSE que la empresa no cumple con las condiciones para integrar el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). "No se les paga a los trabajadores, no pueden operar y retirar dinero para comprar regalos en estas fechas, no pueden operar en el sistema financiero porque la empresa les retiene los préstamos, se les quedan con el dinero. Están pagando el 12, 13 ya no es ni el 10 de cada mes", señaló el dirigente de la salud.

Por su parte, el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez dijo a El País que en realidad, la empresa realiza una "mala" interpretación de la norma jurídica que establece que los salarios deben pagarse el quinto día hábil y no más allá del 10 de cada mes. "No nos consta —que la empresa esté reteniendo el sueldo a los trabajadores— sí el gremio nos ha advertido verbalmente de que esto sucedía", explicó Rodríguez.

Sin embargo, el gerente explicó que la empresa tiene "otro incumplimiento mucho más grave" relacionado con que no tenía en regla las certificaciones del BPS: "Fuimos advertidos por la federación y nosotros planteamos la subrogación para pagar en fecha y dejamos acta del incumplimiento. Tenía una deuda con el BPS por lo que no podía facturar ni pagar, los subrogamos, dejamos acta del incumplimiento grave, al tener que subrogar nosotros el pago", dijo Rodríguez a El País quien. Agregó que la División Jurídica de ASSE analizará el caso para luego expedirse sobre lo sucedido.

Denuncia.

Este lunes, El País informó que ASSE contrata a la empresa de limpieza que tiene varias denuncias por irregularidades, una situación que fue advertida en una resolución del TCR en 2015 tras una denuncia de la empresa A&M 2002. En ASSE aclararon a El País que la denuncia no representa ningún mérito para que el organismo no contrate con la empresa.

A&M 2002 denunció a la firma San Jorge porque la misma "falta al cumplimiento de la cantidad de horas de servicio" que prestaba y por otro lado, "suministra una cantidad insuficiente de materiales de limpieza". La denuncia se encuentra en un expediente de licitación contenido en la misma resolución del TCR que entiende que la empresa elegida por ASSE "compromete la calidad del servicio".

La situación fue advertida por el diputado del Partido Nacional, Martín Lema quien alertó de lo que ocurría en la interpelación que la oposición política le realizó el pasado viernes 14 a los ministros de Salud Pública, Jorge Basso y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro por las denuncias en la gestión de ASSE y por la denominada "megaestafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Por otro lado, la resolución del TCR señala que nunca se evaluó la denuncia sobre los incumplimientos en las fechas de pago de salarios, "incumplimiento grave que compromete al organismo contratante", según entiende por la ley de tercerizaciones y el "incumplimiento de normas de seguridad. La empresa San Jorge no tenía técnico prevencionista y carecía de comisión de seguridad y salud ocupacional, protocolo de seguridad y capacitación al personal".

Ayer el gerente general de ASSE informó a El País que el organismo espera la respuesta del TCR para evaluar si concede o no una prórroga de seis meses (primer semestre de 2019) a la empresa en una de las dos licitaciones que mantiene con la RAP Metropolitana. Según supo El País, esta situación molestó incluso a los dirigentes de la FFSP que reclaman que se desvincule a la firma.