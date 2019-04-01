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El País Información Sindicales

Sindicato del gas pone pausa a medidas

01/04/2019, 00:34
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Trabajadores de MontevideoGas se reunieron ayer en asamblea para resolver qué medidas adoptar. Foto: F. Ponzetto

CONTROL OBRERO

Trabajadores del gas decidieron postergar el inicio de la medida de control obrero sobre MontevideoGas mientras se negocia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El sindicato de trabajadores del gas decidió postergar el inicio de la medida de control obrero sobre MontevideoGas mientras se negocia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). También está abierta una instancia con el Ministerio de Industria, informaron en un comunicado.

Los trabajadores indicaron que ambos ministerios “reconocieron la necesidad de incorporar a un acuerdo la fecha de reintegro de los trabajadores en seguro de paro junto con una reestructura laboral convenida entre las partes”. A lo que se sumaría “una iniciativa económica favorable al sector”, que se produciría a partir del 1º de mayo.

Y anunciaron que se les informó que se convocará para mañana martes 2 a una nueva tripartita.

En la empresa indicaron que Petrobras Brasil “sigue con preocupación el anuncio del sindicato de que tomará el control obrero de su filial”. La estatal brasileña es propietaria de MontevideoGas.

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