Sindicato y Copsa firmaron acuerdo; los servicios comienzan a reintegrarse de forma paulatina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y la empresa de transporte firmaron un acuerdo este jueves, en presencia de representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A raíz de esto, los servicios comienzan a reintegrarse de forma paulatina y este viernes estarán de forma normal, informó a El País José Duarte, integrante la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

La ATC está conforme con el acuerdo, dijo Duarte. En la mañana de este jueves habían rechazado un preacuerdo similar, pero aceptaron este dado que "se apuró el pago" de la retroactividad salarial, agregó.



Según el acuerdo firmado, Copsa tiene 24 horas para pagar los ajustes salariales retroactivos correspondientes al período de junio-noviembre 2021. “Eso lo va a tener que conseguir la empresa, porque los subsidios que el gobierno prometió al transporte todavía no están en las cuentas empresariales”, manifestó el integrante de la Coordinadora.



El documento también establece que el salario vacacional, la licencia no gozada y el salario vacacional complementario correspondientes al 2019 serán abonados a todo el personal de la empresa en distintas modalidades.



A los funcionarios cuyo adeudo no supere los $30.000, se les pagará la suma completa el 30 de diciembre del 2021; en los casos en que el monto adeudado supere los $30.000, se abonarán dos partidas iguales, la primera el 30 de diciembre y la segunda el 30 de enero del 2022.

Por otra parte, se acordó que el salario vacacional correspondiente al 2020 se abonará en cuatro cuotas mensuales, a partir de marzo del 2022.



A su vez, se creará una comisión de trabajo integrada por la empresa, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, que empezará a funcionar a partir de febrero del 2022 y convocará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Economía y Finanzas.



La comisión tendrá por objetivo “la determinación de las personas y los montos adeudados generados en el año 2020 por concepto de licencias y salario vacacional complementario, así como la forma de pago y la determinación de los orígenes de los fondos”. Por su parte, la empresa se comprometió a hacer “los máximos esfuerzos posibles para que los mencionados adeudos una vez determinados se abonen en el primer semestre del 2022”.