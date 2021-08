Sindicato de Coca Cola hará paro durante una semana si no alcanza acuerdo con la firma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato de Trabajadores de Coca Cola (STCC) resolvió en las últimas horas activar un paro de una semana si no se llega a un acuerdo con la empresa, luego de que anunciara el despido de 34 trabajadores de Montevideo y Salto, informó el Pit-Cnt. El próximo miércoles vence el período de discusión de 45 días por la reestructura y hasta el momento no se ha logrado avance en las negociaciones.

En diálogo con El País, el presidente de STCC, Pablo Cabrera, informó que este viernes a las 13:00 horas se reunirán con responsables de la empresa para conocer su contrapropuesta. Luego analizarán si acceden o no al planteo de la firma.

"Tenemos claro que es una medida contundente, pero si ellos no permiten el ingreso de los compañeros, eso sería una imposición de la empresa que no vamos a dejar pasar", expresó más temprano Cabrera al portal de la central sindical.



En caso de que no se alcance un acuerdo, el sindicato realizará un paro de siete días con "inactividad total" en todo el país.

Respecto al conflicto, Cabrera indicó que una "reestructura" en la planta de Carrasco (Montevideo) "condiciona que se reubique a 16 compañeros". Sin embargo, explicó, desde la compañía se manifestó que "solamente contarán con quienes tengan el legajo totalmente 'limpio'".



"Parece evidente que en gente que lleva 20 o 30 años trabajando en un mismo lugar, puede haber tenido alguna falta o sanción", expresó Cabrera, y aseguró que "si en su momento esa posible circunstancia no fue correcta, ya se laudó", y no se puede "volver a castigarlos dejándolos sin trabajo".



Respecto a la situación en Salto, dijo que se busca remover a 18 trabajadores del depósito de Coca Cola.



"Los nuevos empresarios están tratando de poner gente de su confianza y pretenden comenzar su nueva empresa sin 18 trabajadores sindicalizados. Eso no es admisible", afirmó Cabrera. Reclaman que se los reincorpore.