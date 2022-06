Sindicato del Clínicas adhiere al paro del miércoles y rechaza proyecto de nuevo hospital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) se adherirá al paro que llevarán adelante los sindicatos de la educación este miércoles. Además, se expresaron en contra de hacer un nuevo Hospital de Clínicas, como planteó tiempo atrás el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La dirigente del sindicato de funcionarios del hospital, María Montañez, dijo este martes en diálogo con Subrayado (Canal 10) que los funcionarios pararán de 9:00 a 15:00 horas este miércoles, mientras que en los blocks quirúrgicos el paro comenzará a las 6:00, aunque mantendrán la atención de urgencia y emergencia.



“Vamos a hacer un corte de calle a las 9:00 en Avenida Italia y luego partiremos hacia la Universidad (de la República), donde va a salir la marcha hacia la Torre Ejecutiva”, explicó Montañez.

Por otra parte, días atrás la UTHC difundió un comunicado en el que sostiene que “es urgente atender los reclamos de los trabajadores” en esta Rendición de Cuentas. “Más allá de porcentajes, gráficas y cifras oficiales, cualquier trabajador sabe que su salario ya no rinde lo mismo, desde que asumió este gobierno, que por más multicolor que se denomine, de simpático no tiene nada”, señala el texto.



En este marco, la agrupación apunta contra el proyecto de un nuevo Hospital de Clínicas, que anunció tiempo atrás el presidente. “¡No precisamos un hospital nuevo, precisamos presupuesto”, sostienen.



“No hemos visto tal propuesta por escrito aún, pero entendemos que lo que este gobierno tiene que hacer por el Clínicas es otorgarle el presupuesto necesario para su funcionamiento y la recuperación salarial de sus trabajadores y trabajadoras, ¡ahora!”, agrega el texto.



Por otra parte, el documento expresa: “Si han venido por el hospital, habrán visto los cambios en la estructura y fachada, pintura, plantas, cuadros, cartelería y señalización, modificación de salas de internación y policlínicas, etcétera. La mejora de las salas para la atención del paciente, dignifica su estadía, y eso está bien. Y nos parece bien dejar lindo el hospital, hacerlo más amigable, el tema son las prioridades o el momento que se elige para esto, porque hay insumos para el trabajo cotidiano que faltan”. En esta línea, mencionan una falta de medicamentos y sábanas.



“Entendimos que no es ni será una política de la Dirección (del Clínicas) denunciar la situación del hospital ni reclamarle al gobierno el presupuesto necesario, y que optó por embellecerlo para vender servicios de forma de generar recursos, de esta forma, se le quita responsabilidad al gobierno de dotar de presupuesto y se lo deja alardear sobre un ‘Nuevo Hospital’ de cara al 2030, como si ellos no fueran parte del problema”, apunta el comunicado.