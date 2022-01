Sindicato del Casmu hará paro de 24 horas tras despido de trabajador por publicación en Whatsapp

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) decidió hacer un paro de 24 horas el 2 de febrero. Sonia González, presidenta del sindicato, explicó a El País que la decisión se tomó a raíz de la desvinculación de un trabajador por una publicación de un estado de Whatsapp y consideran que se trata de un despido arbitrario.

"La institución investiga en las publicaciones privadas de los trabajadores. Si encuentra la palabra Casmu, te despide. Entonces, atenta contra las libertades de expresión, el derecho a opinión que tenemos cada uno de los ciudadanos que vivimos en una democracia", comentó Gonzalez.



Consultado sobre el caso, el gerente de recursos humanos del Casmu, Horacio Rodríguez, dijo a El País que los despidos en la empresa se dan por mala conducta, daño a cámaras de vigilancia, malos tratos a pacientes y "acciones de desprestigio de la institución a través de redes sociales y/u otros mecanismos de difusión" que consideran que "no son adecuadas".



"Si me preguntás en este caso en particular, está referido a uno de estos aspectos. El desprestigio de la empresa a través de un medio público con falsedades, con términos despectivos e incluso con agraviantes e imágenes de sus propios compañeros con los que no comulga ideológicamente", añadió.

Sobre el sindicato, opinó que su "lógica de funcionamiento es la de estar en permanente conflicto".



Por otra parte, la presidenta de Afcasmu dijo a El País que continúan "exigiendo que se cumpla con lo acordado hace muchos años atrás, en donde previo a un despido se debía hacer un sumario". Entienden que ese mecanismo "da el derecho a la legítima defensa y demuestra o no si hay causal de despido".



En ese sentido, el gerente de recursos humanos comentó a El País que "no existe ningún acuerdo ni bipartito" —entre la empresa y los trabajadores— ni tripartito —con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social— "que nos obligue a realizar sumarios".



Por último, indicó que Casmu es una empresa con más de 7.500 funcionarios, de los cuales el "99,99% o más son excelentes" y están "absolutamente orgullosos de tenerlos".