Sindicato de Caputto cortó la ruta N° 3; trabajadores reclaman haberes impagos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante dos horas trabajadores de la empresa citrícola Caputto salieron en la tarde de ayer sábado a protestar y a cortar el tránsito en forma intermintente en la ruta 3, a la altura de "La Gaviota".



Los trabajadores protestaron por haberes impagos y, según manifestaron los representantes sindicales, la movilización es el último recurso para que el gobierno atienda sus pedidos después de que fracasaran las gestiones primero con la empresa y ahora con el Ministerio de Trabajo.



El primer corte se realizó por un intervalo de 20 minutos, momento en que un ómnibus departamental ingresaba a la ciudad y en que un camión de carga salía. En el lugar también repartieron volantes en los que detallaban sus reclamos.



“(La movilización) es ahora porque estamos llegando al límite de no tener para comer, no tener respuestas de las autoridades y fracasar una vez mas una negociación tripartita en la Dinatra”, dijo Marcelo Di Paola referente de los trabajadores que acaban de unirse en un solo sindicato.

Los empleados de la empresa citrícola argumentaron que les deben aguinaldos de los años 2017 y 2018 y también quincenas. Además indicaron que no se respetaron los convenios firmados en el Ministerio de Trabajo, lo que motivó a que se multara a la firma. Sin embargo expresaron que no es esa la solución que ellos reclaman sino el pago de sus salarios.



“El sistema político y el gobierno no entienden que están jugando con la necesidad de cuatro mil trabajadores, que en el mejor de los casos ganamos $ 550 por día y no nos pagan todavía”, acotó Di Paola y expresó que el miércoles concurrieron a la Dinatra y se volvieron "con las manos vacías".



En esa misma jornada también fueron recibidos por la comisión de legislación laboral de la Cámara de Diputados, lugar en el que hicieron conocer la situación por la que atraviesan los funcionarios de la empresa.

Gestiones.

Durante la movilización se presentó el intendente del departamento, Andrés Lima, en solidaridad con los trabajadores. Sin embargo recibió todo tipo de reclamos así como recriminaciones sobre su gestión por parte de los presentes.



“Este corte de ruta es el inicio de una movida que nos planteamos y si no hay respuestas haremos lo mismo en los ingresos a las termas porque estamos cansados de promesas”, advirtió uno de los manifestantes a Lima.



Además algunos trabajadores denunciaron estar trabajando “en negro” lo que genera que pierdan el derecho al seguro de desempleo. “Usted que es abogado entiende que eso no debe ser así, ¿no, intendente?”, le preguntó un manifestante. “Para eso queremos un cuarto gobierno del Frente Amplio, para que trabajemos sin que nos paguen, no sea malo”.

Por su parte, Lima se comprometió a negociar ante el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y llegar también al presidente Tabaré Vázquez. “Lo mismo voy a hacer con la empresa y los mantengo informados”, respondió el intendente.



El jerarca comunal estuvo acompañado por el presidente departamental del Pit-Cnt, Luis Carballo, e integrantes de su equipo de gobierno.



Al ser consultado por El País acerca de la situación de los trabajadores y los pasos a seguir para resolverla, Lima se negó enfáticamente a pronunciarse: "No hablo", indicó.