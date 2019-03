Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay nuevamente se declaró en conflicto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) informó este jueves que tras rechazar el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Poder Ejecutivo en el marco de la negociación colectiva, nuevamente se declara en conflicto.



El SAQ consideró que "no corresponde" que se le haya otorgado la representación del sindicato al SMU ya que en reiteradas ocasiones indicaron que no están de acuerdo con que los represente, expresaron a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación.



Además indicaron que el SMU no votó la propuesta plantada por el SAQ y la Sociedad de Cirugía del Uruguay llamada "Comisión de Categorización Quirúrgica" y en cambio sí aceptaron la del Poder Ejecutivo.

"Esta actitud, invalida cualquier tipo de representatividad, y resalta que ante la falta de acuerdo, el gobierno debió mediar y no realizar una propuesta salarial y mucho menos una propuesta técnica, en un Consejo de Salarios Públicos", expresaron y agregaron: "Y mucho menos aún una propuesta económica, de rebaja salarial, cuando esta era una comisión técnica".



El SMU "sin el voto de la Sociedad de Cirujanos del Uruguay ni del SAQ" acordó con el Poder ejecutivo "una importante rebaja salarial", según dijeron.

En el comunicado el SAQ aseguró que intentó dialogar con el SMU para evitar que el conflicto continúe, pero "no fue escuchado y mucho menos tenido en cuenta a la hora de aceptar acuerdos en el Ministerio de Trabajo".



Es "altamente ofensivo e inédito", así como ofensivo para "la dignidad de los cirujanos" que los que fueron designados como representantes no respetaran el punto de vista técnico-profesional, expresaron.



"Ante lo anteriormente planteado, y habiendo el SMU bloqueado toda posibilidad de diálogo, el SAQ rechaza dicha propuesta en todos sus términos, resuelve levantar el cuarto intermedio votado en Asamblea en 2018 y convoca a los Anestesistas y Cirujanos de todas las especialidades, a continuar con la Asamblea General, con el objetivo de recibir toda la información de lo sucedido y en consecuencia, eventualmente adoptar las medidas gremiales que se consideren necesarias, el próximo 27 de marzo" informaron.