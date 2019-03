Sindicato de Ancap criticó compra de sillas: "Es una pésima señal en la debida austeridad"

Luego de que se conociera este jueves que Ancap compró 12 sillas al precio de $ 1.111.571, el sindicato de la empresa petrolera estatal emitió un comunicado mostrando su posición respecto a esta situación.

La Federación Ancap (Fancap) mostró su "más profundo rechazo a los desvíos monárquicos del ente, que tienen una enorme significancia simbólica y repercuten negativamente en la deteriorada imagen pública del ente".

Además, señaló que es "una pésima señal en la debida austeridad con la que deben gestionarse los recursos públicos".

Ancap, por su parte, emitió un comunicado después de que trascendiera la compra. Entre otros, la empresa señaló que las sillas fueron "adquiridas para el centro de control de la refinería de La Teja" y "son una herramienta de trabajo importante y adecuada para el desarrollo de las funciones de los operadores”.

“Estas sillas no son de uso común y se utilizan en otras plantas industriales y en trabajos de similares características”, indicó Ancap.

Más

El comunicado de Fancap completo:

Ante los hechos de público conocimiento referidos a la compra de 12 sillas por parte de Ancap a un precio de $ 1.111.571, la Federación Ancap declara:



Nuestro más profundo rechazo a los desvíos monárquicos del ente, que tienen una enorme significancia simbólica y repercuten negativamente en la deteriorada imagen pública del ente.



En las salas de control (no sólo en refinería, sino en otras áreas de Ancap que no fueron contempladas en la compra), son necesarias sillas ergonómicas que aseguren condiciones en favor de la salud laboral en un régimen de trabajo permanente, dicha condición no se contrapone con el cuidado de los recursos económicos de todos los uruguayos.



Si bien el monto puede catalogarse de escaso impacto en el presupuesto global, no dejan de ser una pésima señal en la debida austeridad con al que deben gestionarse los recursos públicos.



Con el mismo énfasis que desaprobamos dicha acción, rechazamos la "pretendida justificación institucional", que no hace más que demostrar que la austeridad no es una seña de identidad de la gestión, sino que se utiliza como un burdo refugio para justificar recortes de puestos de trabajo y salario.



Federación Ancap/Pit-Cnt