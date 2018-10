Un sindicato de AFE acusa al otro de "rompehuelgas"

El Sindicato Ferroviario del Uruguay, que reúne a maquinistas, guardas y señaleros, acusa a la Unión Ferroviaria, el otro gremio de AFE, de actuar con el Pit-Cnt de una manera que lleva a la liquidación de la empresa.

Juan Eduardo Iglesias, presidente del sindicato que tiene unos 50 integrantes, dijo a El País que "ellos transaron con la privatización de los trenes de carga" y niega la acusación de que preside un gremio "amarillo".

"Somos minoría pero tenemos voz. No somos iluminados pero ellos tampoco lo son. Estamos reconocidos en la Dirección Nacional de Trabajo. No me hables del PIT. Es mala palabra. Amarillos son ellos. Rompehuelgas son ellos", dijo a El País Iglesias, que es funcionario y maquinista de AFE desde 1979. Su sindicato integra la Confederación Sindical del Uruguay.

Iglesias está molesto porque el Pit-Cnt y la Unión Ferroviaria pactaron una salida al último conflicto que permitió que se cargara arroz en buques fondeados en el puerto de Montevideo que los integrantes de su sindicato se negaban a embarcar.

"Se organizan para romper nuestras medidas de paro, para correr los trenes al puerto bajo la presión del Pit-Cnt que poco y nada ha hecho por el ferrocarril", dice un comunicado del sindicato. El gremio sostiene que los gobiernos del Frente Amplio han puesto en marcha "un proceso de privatización y desaparición de AFE".

El sindicato se fundó hace seis años y, según dice Iglesias, tiene local propio en la calle Lincoln 1576 a diferencia de lo que ocurre con la Unión Ferroviaria.

Iglesias cuestionó que la UF aceptara excedencias "lo que llevó a que haya ex compañeros en las casas sin trabajar que cobran más plata que nosotros".

La Unión Ferroviaria dice tener el apoyo de la gran mayoría de los ferroviarios; unos 416 de las 520 personas que trabajan en AFE. De hecho, en su última elección realizada en setiembre, votó el 73% de ellos y el 92% respaldó la lista única que se presentó.

La Unión Ferroviaria quiere afiliar a los alrededor de 60 trabajadores de Servicios Logísticos Ferroviarios (la operadora de carga que funciona con un régimen de derecho privado) y esto genera también fricciones con el otro sindicato que acusa en su comunicado al gremio mayoritario de querer "hacer caja".

Este año la conflictividad en AFE llegó a un punto alto e incluso un paro impidió que se restableciera el día previsto el servicio de tren de pasajeros a Empalme Olmos.