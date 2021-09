Sindicato de Acodike impide envasado de garrafas: "Si se mete gente a hacer nuestro trabajo, vamos a ocupar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de Acodike insiste en negociar con la empresa que no se hagan efectivos los despidos de tres trabajadores, al mismo tiempo que se mantienen en las afueras de la planta, en La Tablada, para impedir que ingresen otros funcionarios a hacer la tarea de envasado, informó a El País Andrés Guichón, dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike (Alfas).

El conflicto ya generó impactos en otras compañías de supergás. Los trabajadores de Ducsa iniciaron un paro, y los de Riogas definirán en las próximas horas, pero se estima que también detengan sus tareas.

La compañía señaló a través de un comunicado que "se ha instalado en forma intermitente un piquete, integrado por 20 trabajadores (de los 160 empleados que tiene la empresa) que impide abastecer de garrafas a la población con el obvio daño a los 2.000 puestos de trabajo vinculados al gas".



Sobre este punto, Guichón indicó que están con una carpa en las afueras de la empresa. "Estamos haciendo una guardia para que nadie vaya a hacer nuestro trabajo", dijo. "Si se mete gente a hacer nuestro trabajo, vamos a ocupar", aseguró. Aclaró que no se impide que ingresen funcionarios de otras áreas.



La instancia tripartita prevista para este viernes se suspendió porque Acodike "no iba a moverse de su postura", dijo el dirigente sindical. Además, dijo que la empresa les informó que iban a enviar a trabajadores "nuevos" para hacer la tarea de envasado, y que desde el sindicato les respondieron que iban a "ocupar" si eso sucedía.



Finalmente, el turno que estaba previsto comenzara este viernes a las 21:00 horas con los nuevos funcionarios no ocurrió por lo que "automáticamente" cancelaron la ocupación y volvieron al paro, que implica no envasado de garrafas, una situación que ocurre desde el lunes, agregó el sindicalista.



Actualmente hay un trabajador sancionado y tres despedidos, de los cuales dos son de una empresa tercerizada que trabajan hace seis años en planta, y otro es un trabajador directo de la compañía. Sobre el último, la empresa expresó que el despido fue por "notoria mala conducta" luego de que se "constató la conducta violenta del trabajador despedido para con tres compañeros de trabajo".



"La decisión fue precedida de una investigación realizada ante denuncias recibidas de una empresa Suministradora de Personal (...). Una copia del informe, se entregó al trabajador al momento de notificarle su despido. Este trabajador fue sancionado por 14 días hace dos meses por agredir a un compañero dentro de la planta de ACODIKE S.A.- Dicha sanción no fue discutida ni por el trabajador ni por el Sindicato", señala el comunicado emitido por la empresa.



Acodike informa además que puso "a disposición del Ministerio y del Sindicato el expediente con la investigación completa, con reserva de nombres de denunciantes para evitar que los hostiguen nuevamente".

"La empresa entiende que se trata de un conflicto individual de trabajo y que el Sindicato está defendiendo a un trabajador violento", agrega.



Desde el sindicato buscan que los trabajadores permanezcan en seguro de paro mientras se hace una investigación de las denuncias en su contra. Por el momento, no está prevista una nueva reunión tripartita.



Por otra parte, Guichón señaló que a causa de este conflicto la situación en Riogas es "compleja" porque si bien no está paralizada "no está teniendo envases". El sistema actual prevé un devolución de garrafas entre las compañías, por lo que Riogas no está contando con sus envases para rellenar.