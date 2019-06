Sigue faltante supergás por paro: hoy hay reunión para intentar llegar a un acuerdo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El desabastecimiento en muchos puntos de venta de supergás continúa hoy lunes, luego de que desde el jueves pasado el sindicato de trabajadores decidió dejar de envasar en dos plantas. Tres de las cuatro empresas ya no cuentan con stock de distribución.

A raíz del conflicto ente el sindicato de trabajadores del gas y las empresas distribuidoras, los trabajadores decidieron dejar de envasar en Acodike y Riogas el jueves pasado. La única empresa que sigue brindando este servicio es Megal.

Hoy a las 13 horas se reunirán para ver si pueden llegar a un acuerdo. El encuentro será en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

El presidente de la Asociación de distribuidores de Supergas (Adisup), Martín Machado, explicó a El País que Acodike se quedó sin stock el viernes por la tarde. En el caso de Riogas, la distribución se mantuvo hasta la mañana del sábado, ya que la empresa contaba con 4 mil garrafas en un depósito de Verdisol en el que no había guardia gremial y pudo retirarlas.

Por su parte, Ducsa no cuenta con planta de envasado propia. Por lo tanto, si Acodike y Riogas no envasan, tampoco puede abastecerse de estas.



Machado señaló que la única empresa que en la que aún se está envasando es Megal. Sin embargo, dijo que al no haber clearing -intercambio de garrafas entre las empresas- en Megal solo se están envasando 2500 garrafas de las 7000 que se llenan habitualmente.

Esta mañana, Machado dijo a Informativo Carve que si en la reunión de esta tarde se llega a un acuerdo, de todas maneras el abastecimiento se normalizaría recién dentro de cuatro o cinco días.

"El estado de situación es complicado. Tenemos un 95% de desabastecimiento. Hoy se están envasando solo 2.500 garrafas", dijo Machado.

Hoy lunes, además, como ya se anunció hace varios días, comienza la huelga general del sindicato del gas. Los trabajadores aclararon que habrá guardias gremiales para que no se afecte el suministro destinado a servicios residenciales, hospitales y dependencias estatales.



En la oposición ya se está preparando un pedido al Poder Ejecutivo para que se decrete la esencialidad del servicio.

A pesar de la aclaración del sindicato, de que no dejarán faltar gas en los servicios esenciales, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) emitió en las últimas horas un comunicado en el que expresa su preocupación por una posible faltante: señalan que la "arremetida" que viene llevando Petrobras puede derivar en el desabastecimiento en los hospitales públicos y piden que se realicen las gestiones necesarias para poder resolver el tema "cuanto antes".

La FFSP agrega: "Repudiamos el accionar del MontevideoGas (Petrobras)". Y aclaran que en conflictos previos, de todas maneras, nunca se vieron afectados los servicios de ASSE por medidas del sindicato del gas.