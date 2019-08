¿Qué servicios se ven afectados por el paro parcial del Pit-Cnt?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien el paro del Pit-Cnt es parcial (de 9:00 a 13:00 horas) en algunos sectores la afectación de los servicios será total.



La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) definió un paro de 24 horas en medio de un conflicto con la administración de Christian Di Candia.

Los municipales denuncian la “privatización innecesaria” de los servicios municipales como el de limpieza, además de la “precarización de trabajo”, entre otros aspectos.

En educación, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) paralizará sus tareas durante todo el día y en Primaria, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) Montevideo adhiere en todo el país, pero no para. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) paralizará sus tareas entre las 9 y 13 horas.

En salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se adherirá a la medida de 6 a 18 horas, sin embargo, se atenderán las urgencias, emergencias y pacientes oncológicos. En el caso de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), el paro irá desde las 8 a las 18 horas y al igual que en salud pública, se atenderán urgencias, emergencias y pacientes oncológicos.

El transporte funcionará con total normalidad dado que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) adhiere, pero no activa medidas. En la administración central las oficinas no atenderán al público durante el paro parcial. Al mismo tiempo, la banca pública y privada no atenderá al público de 10 a 13.