Unión de Vendedores de Nafta advierte por falta de combustible tras bloqueo 

Luego de que ayer el sindicato bloqueó la entrada a la planta de La Tablada, hoy los trabajadores agremiados volvieron y una vez más se manifiestan en la entrada. Los trabajadores reclaman mayor seguridad y denuncian trabas de las empresas en la negociación salarial y la forma de pago.

César Bernal, del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) habló esta mañana en Informativo Carve y dijo que la medida se realiza con la idea de que "se empiece a tomar conocimiento público de la situación" que están viviendo.

Bernal dijo que "las reivindicaciones son bastante más profundas de lo que se puede referir al pago de las horas extras".

"No queremos que se nos mueran más compañeros", señaló Bernal, al hablar de las condiciones de trabajo a las que se enfrentan día a día en el sector. Dijo que en lo que va del año ya hubo siete trabajadores fallecidos.



También sostuvo que "es importante retomar la negociación colectiva. hemos golpeado todas las puertas. Sabemos la incidencia que tienen nuestras movilizaciones, pero estando abiertos a todas las discusiones posibles el empresario no mostró ninguna actitud de negociación".



"Estamos en asamblea, poniendo en alerta a todas las autoridades para poder desarrollar una mesa de discusión", agregó.



Los trabajadores por el momento no están cargando combustible, por lo que en las próximas horas podría verse afectado el abastecimiento en las estaciones de servicio.



Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), dijo a la emisora que “si hoy no sale combustible de la planta, van a quedarse sin combustible muchas estaciones”.



“Ya tenemos quiebre de stock en algunas estaciones, pero si hoy no llega combustible probablemente se note bastante”, agregó.



De Castro sostuvo que desde Unvenu están atento, “viendo qué es lo que ocurre en el transcurso del día”, pero aclaró que los reclamos de los trabajadores surgen por “un tema que no tiene nada que ver con Ancap o con la distribución de combustible. Son problemas totalmente ajenos al sector”.