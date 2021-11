Secretario del sindicato policial sobre la LUC: “Se cortaron insultos y pedradas a policías”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Fabricio Ríos, habló en el programa “Desayunos Informales” de Teledoce sobre cómo la Ley de Urgente Consideración (LUC) repercutió en la labor de los policías.

“La voz del funcionario se ha beneficiado. Se han cortado algunos insultos y pedradas contra policías. Por eso le pedimos al secretariado del PIT-CNT que integrara al secretariado policial en la discusión de los artículos de seguridad de la LUC. Pero fuimos apartados y eso fue un gran error porque no nos dieron un espacio”, sostuvo.



Ríos aseguró que cada policía afiliado al Sifpom “tendrá la libertad de acción para votar lo que quiera”. Dejó en claro que los funcionarios “se saben los artículos de la LUC, saben cuáles fueron promulgados por el sindicato y que le hacen a la función del policía”.



En esa misma línea, explicó las razones por las cuáles el Sifpom no puede expresar una postura oficial sobre este tema: “Nosotros como sindicato policial tenemos algunas reglamentaciones que no nos dejan hacer campaña a favor del sí o del no. Una de ellas es la Constitución”.



“No podemos expresarnos políticamente y, lamentablemente, la LUC tiene un tinte político partidario. Al politizar todo este tema nosotros quedamos por fuera”, concluyó.