Santa Clara del Olimar: esta es la versión del dueño de la estación de servicio

Este fin de semana los vecinos de Santa Clara del Olimar, Treinta y Tres, increparon a gritos a los empleados de la única estación de servicio de la localidad, porque estaban protestando a raíz de un despido y no atendían a los clientes.

Según la versión de los trabajadores, no existe causal de despido contra el pistero destituido. Por eso el sábado realizaron una asamblea en la estación de servicio, situación sobre la que se pronunció el Pit-Cnt aclarando que los empleados nunca ocuparon las instalaciones sino que solo realizaron una asamblea. Fue entonces cuando un grupo de vecinos les reclamó que dejaran al dueño atender a los clientes.

La integrante del consejo directivo nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) de la rama de estaciones de servicio, Ana Silva, explicó a El País que "fue el dueño quien cerró y dejó a la estación paralizada".

Sin embargo, la versión del dueño de la estación de servicio es otra.

Esta mañana en diálogo con Informativo Carve, el propietario de la estación, Elio González, aseguró que nada de lo que dice el sindicato es así.

Según González, en primer lugar, había motivos para despedir al pistero: "Entiendo que hay causales para el despido, porque había increpado a los clientes", dijo.

El pistero, según la versión de González, le hablaba mal de él a los clientes y además también los "increpaba", diciéndole por ejemplo a los camioneros que por culpa de ellos que "no quieren pargar impuestos" el país "estaba como estaba" y que eran todos "autoconvocados".



Y dijo que al pistero despedido "no lo voy a reintegrarar de ninguna manera, bajo ningún concepto. Tengo respeto por mis clientes".

El dueño dijo que cuando el sábado los empleados estaban en la asamblea, él intentó atender a un cliente que había ido a cargar combustible, pero se lo impidieron: "Me patotearon y me agredieron verbalmente, les dije que era el dueño y que tenía derecho a despachar y me dijeron que no tenia derecho, que ese era un derecho de los empleados".



Entonces, González llamó a una escribana: "La llamé porque estaban ocupando la estación, aunque ellos dicen que no, que estaban en asamblea. Pero no me dejaban atender a los clientes".

"La gente esta furiosa", dijo el dueño de la estación, hablando de los vecinos de Santa Clara del Olimar. Y aclaró que la protesta de los vecinos "no tiene nada que ver cualquier partido político o los autoconvocados. Es el pueblo que está furioso con los empelados de pista de la estación".

La estación "está funcionando desde ayer" domingo "normalmente", dijo González.

La aclaración del dueño de la estación en referencia a los autoconvocados es a raíz de comentarios que hicieron dirigentes del Pit-Cnt y personas que defendieron el reclamo de los compañeros del pistero despedido.

Por ejemplo, el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, escribió en: "Autoconvocados preocupados por el combustible de sus camionetas no respetan los derechos de los trabajadores, patotean y generan caos en Santa Clara. Así patotearon a varios compañeros que estaban en asamblea. Parece que solo sus reclamos deben ser respetados".

Autonvocados preocupados x el combustible de sus camionetas no respetan los derechos de los trabajadores, patotean y generan caos en Santa Clara. Así patotearon hoy a varios compañeros que estaban en Asamblea. Parece que sólo sus reclamos deben ser respetados. pic.twitter.com/DnAaj7kFZt — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) 10 de junio de 2018

Ayer la central sindical señaló que, en realidad, los vecinos que increparon a los trabajadores de la estación eran integrantes del movimiento Un Solo Uruguay, algo que fue desmentido a El País por parte de esa organización.

El vocero de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, indicó a El País que "el movimiento no tuvo nada que ver".