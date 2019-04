Robaron 8 veces el liceo en el año, mandaron vigilancia al lugar y alumnos hacen vigilia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que empezaron las clases a principios de marzo en el liceo Álvaro Figueredo de Pan de Azúcar (Maldonado) entraron a robar ocho veces.

El último robo, que ocurrió en la noche del pasado miércoles, provocó que el gremio estudiantil decidiera tomar medidas al respecto.



Secundaria puso vigilancia las 24 horas en el liceo y los estudiantes agremiados están haciendo "vigilia" en la puerta del liceo para verificar que se cumpla lo acordado.



Nahuel Vignoli, un alumno de 19 años del turno nocturno del liceo e integrante del gremio , dijo a El País que se encuentran en el liceo "desde el jueves pasado".



"El miércoles pasado entraron a robar a la noche y el jueves que nos levantamos vinimos hasta aquí, nos entramos y decidimos con el gremio estudiantil tomar medidas junto a los profesores", explicó el alumno.

Foto: Ricardo Figueredo

"Secundaria ya mandó un 222 para todos los turnos pero no nos resulta una medida segura", dijo Vignoli y explicó que el gremio estudiantil está pidiendo "más rejas y una alarma". "Nosotros estamos vigilando afuera y el policía está adentro", indicó el alumno pero explicó que la decisión de Secundaria de enviar vigilancia al lugar se dio "por teléfono".



"No hay nada firmado ni nada", comentó Vingoli y dijo que el próximo martes "se espera la presencia" de autoridades de Secundaria. "Los vamos a esperar alumnos profesores y padres y obviamente las autoridades del liceo", indicó.



Si las autoridades no dan una respuesta positiva al reclamo, Vignoli dijo que el liceo "se va a ocupar con los padres, que fueron los de la propuesta, los docentes y los alumnos".



"Ahora estamos vigilando que estos 222 concurran (al liceo). Nosotros no sabemos si el (el policía) va a venir en todos los turnos fijos porque el otro día sacaron el de la mañana para poner el de la noche y ahora pusieron el de la mañana pero no sabemos si en la noche va a venir", explicó Vignoli.