Ripoll: "En lugar de ser representante de la clase obrera, Pereira parece un candidato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pocos días del acto del Pit- Cnt del 1° de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, la interna de la central sindical sigue viviendo momentos tensos. Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, había denunciado que "la corriente mayoritaria" del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt decidió vetar su nombre como oradora del acto. El presidente de la central, Fernando Pereira, había contestado que el planteamiento de Ripoll "nada tiene que ver con la realidad".

Ripoll dijo este lunes en entrevista con Todo Pasa (Océano FM) que "no es verdad que no vetan a las corrientes minoritarias" y que cada vez "son más los compañeros que no comparten la conducción mayoritaria que ya tiene muchísimos años al frente del Pit- Cnt".



"Yo lo que planteo no es que el acto del 1° de mayo es un apéndice del gobierno, sino que el Pit- Cnt es un apéndice del gobierno y así funciona", indicó Ripoll.



"Esta bárbaro que vos en el resumen reconozcas lo que se hizo bien, pero nunca se habla de lo que se hace mal y de políticas que aplica tanto el gobierno central como las administraciones municipales que van en contra de lo que plantea este movimiento sindical", dijo Ripoll.

"En el acto del 1° de mayo sabemos que hablando solamente Fernando Pereira hay un montón de cosas que no se van a decir porque no se dicen en las declaraciones, no está en las discusiones y no está en ninguna oratoria, muchos menos de Fernando, que vos lo escuchás muchas veces y en lugar de ser el representante de la clase obrera a veces parece un candidato en el discurso", indicó Ripoll y agregó : "parece que está haciendo política partidaria".



Por otro lado el secretario general de Cofe, José Lorenzo López, habló en Informativo Carve (850) sobre la polémica que envuelve al Pit- Cnt y explicó que "este año por una decisión de la mayoría (dentro de la gremial) se entendió de que no debía haber voces de la minoría y eso puede ser legítimo pero no es lo más democrático".

López anunció que su sector evalúa no subirse al estrado durante el acto. "Es una posibilidad estar escuchando desde abajo como la gran mayoría de los trabajadores lo que se esté expresando en la tribuna del Pit- Cnt".



"Lo que hizo Ripoll fue expresar lo que había pasado en la discusión dentro del Pit- Cnt y eso generó todo un revuelo", indicó López sobre la poémica y agregó "A mí me sorprendió claramente la manera con la que el compañero presidente (Fernando Perira) salió a cuestionar eso".



"Queda totalmente claro que este año por ser un acto electoral, por las características que tiene este año evidentemente y de hecho a nosotros nos lo confesaron compañeros de las corrientes mayoritaria, entendían ellos que no debía haber fisuras en el discurso y que había que tener un discurso que acompasara lo que se había definido en el congreso", indicó López sobre la oratoria.



Si bien su sector evalúa no subirse al estrado López indicó: "Lo que sí es seguro es que nosotros vamos a estar en el acto del 1° de mayo. Vamos a ver si podemos convencer a Valeria (Ripoll) para que ella también participe de ese acto".