Ripoll exige elecciones en Adeom, pero listas opositoras unidas dicen que no hay plata

La interna de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo continúa caldeada. Y a pesar de que hubo manifestaciones reclamando por elecciones anticipadas, en la interna oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo.

Los liderados por la secretaria general, Valeria Ripoll, advierten un sindicato “frenado” y piden que se avance con los comicios. Por otro, varias listas advierten que “no hay dinero” para llevarlas a cabo.



Ripoll aseguró que esta postura “habla del desconocimiento interno de algunos líderes sindicales” y remarcó que las finanzas del gremio no son un problema.



Por su parte, el actual presidente, Anibal Varela, sostuvo que el sindicato no cuenta con $ 1 millón para afrontar el proceso electoral. Y cuestionó qué sucedería si la Lista 27, encabezada por Ripoll, no obtiene la mayoría.



Esta discusión continuará hoy en el Consejo Directivo de Adeom, cuya sesión inició ayer.

División

La división a la interna es transparentada por una parte, pero desde el otro lado se niega.



El Consejo Directivo está integrado, por un lado, por seis miembros de la Lista 27 y, por otro, tres correspondientes a la Lista 307 -liderada por Varela-, dos de la Lista 1966, dos de la 2011 y el restante de la Lista 1.



Las diferencias recientes, comenzaron cuando en una reunión del consejo, en la que se encontraban solo nueve representantes, se resolvió que Adeom no fuera más representada por la corriente En Lucha dentro del Pit-Cnt. Con esto, se diferenció al sindicato de la corriente sindical que integra Ripoll y se pidió que la actual secretaria general dejara su lugar.



La medida fue desestimada, ya que para eso debía someterse la decisión a votación, pero abrió un fuego cruzado entre los líderes de las dos fuerzas más importantes: la 307 de Varela y la 27 de Ripoll.



Las diferencias responden a enfrentamientos del pasado y la actualidad que se reflejan en decisiones cotidianas que debe tomar la dirección de Adeom con la particularidad de tener a Ripoll como secretaria general y a Varela como presidente. Además, Andrés Cuevasanta de la 2011 que ocupa un puesto clave como secretario de finanzas.

Anticipadas

Las discrepancias sobre si se deben realizar elecciones anticipadas se deben a que, según Varela, no hay dinero para la logística que implica un proceso electoral. Pero Ripoll aseguró que se cuenta “con dinero de sobra”.



“Tenemos US$ 300.000 en reserva, más unos cuantos millones de pesos en caja. El gasto de la elección ya está planificado”, sostuvo.



Para Ripoll se trata de un planteo impulsado por Varela que pidió su remoción del Pit-Cnt. “Está perdido y con muy poca información desde su ausencia en el sindicato todos estos años”, dijo.

Sin embargo, Varela dejó en claro que “no se teme al resultado que muestre el voto de los compañeros” y manifestó que si se presenta una moción para adelantar los comicios su corriente la acompañará. Pero puso en duda si Ripoll, en caso de derrota, aceptará los resultados.



“¿Van a pedir elecciones cada vez que pierdan? Se juntaron tres listas y no sacaron la mayoría. Si sacan los mismos cargos en las anticipadas, ¿tenemos elecciones de nuevo el mes siguiente?”, se preguntó.



Para la secretaria general, en tanto, el verdadero dilema está en que se pueda definir una línea de dirección del sindicato. Si bien Ripoll consideró que los planteos hechos por Varela son “recibidos y necesarios” en la interna de Adeom, aseguró que “echar por tierra todo lo logrado no es sano”.



La discusión continuará en esta jornada con las dos propuestas sobre la mesa. Se considerará la situación de Ripoll como integrante de la Mesa Representativa en el Pit-Cnt y la posibilidad de llamar a elecciones en Adeom.