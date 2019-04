Ripoll enfrentó a cúpula del Pit-Cnt tras ser vetada para acto del Día de los Trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La interna del Pit-Cnt es de las más polémicas de los últimos años. Ayer, en el último Secretariado Ejecutivo de la central obrera en la previa al acto del 1° de Mayo por el Día Internacional de los Trabajadores, la cúpula de la central sindical reclamó a la corriente minoritaria “En Lucha” preservar la unidad y las formas para que no se den “discusiones de conventillo”.

Luego de una semana de intensos cruces, finalmente, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, y el presidente del Pit, Fernando Pereira, se vieron las caras y no se guardaron nada.

Según informó a El País una fuente sindical presente en la reunión, integrantes de la corriente mayoritaria, Articulación y Partido Comunista, reclamaron a Ripoll preservar la unidad dado que no podían ocurrir “discusiones de conventillo” en la previa a un acto de este tipo.

Ripoll -que integra junto a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), el sindicato de la bebida y de la salud pública (entre otros gremios) la corriente minoritaria “En Lucha”- denunció la semana pasada que fue vetada por el Secretariado para ser oradora en el acto.

Pereira le señaló a Ripoll que “se sintió insultado” por las formas en las que la dirigente se expresó públicamente, dijo la fuente a El País. La municipal denunció a la cúpula de la central sindical por tener un discurso alineado al Frente Amplio, por vetarla en el uso de la palabra en el acto y por “intentar cambiar viajecitos a Cuba y otros destinos para que se desestimara la propuesta”.

En este sentido, la corriente mayoritaria reconoció en el Secretariado Ejecutivo que proponer viajes cuando se decide el nombre de los oradores del acto del 1° de Mayo “es un instrumento de negociación, pero no de intercambio”.

Por su parte, Pereira dijo a El País que “el acto del Pit-Cnt nunca es un acto político-partidario”. Al ser consultado sobre la denuncia realizada por Ripoll acerca de que en el acto se hablaría de los “cucos” de eventuales gobiernos blancos o colorados, el presidente de la central obrera contestó: “¿Te parece que no fue cuco la falta de negociación colectiva? Yo le tengo más miedo a que no haya más negociación colectiva que a ninguna otra cosa en el mundo”, consideró.

Por su parte, Ripoll dijo a los medios tras el extenso Secretariado que duró más de cinco horas que “no es una discusión personal con Pereira, sino que expresé cuál es mi visión sobre cómo se toman las definiciones y discusiones, no vivimos pensando en modificar algo ya resuelto”, añadió.

“Sabemos que hay cosas que no van a estar presentes en el acto y que tienen que tener una contundencia en este período”, agregó la funcionaria municipal.

Sin embargo, Pereira señaló que entre los temas a hablar en el acto, estará “abatir la cultura de impunidad” en materia de “desaparecidos, torturados” y también en “economía”. “Claramente el trabajo va a encabezar el acto, tuvimos un período de décadas y pico donde tuvimos un crecimiento en los puestos de trabajo de 300.000 y eso se vio reflejado también en la seguridad social”, aclaró.

Debajo del estrado

La polémica por los oradores del acto del 1° de Mayo desencadenó que varios dirigentes de la corriente minoritaria desistan de subir al estrado. Ripoll que aún evalúa concurrir o no, es una de las sindicalistas que no subirá, tampoco lo hará el secretario general de COFE, José Lorenzo López y el de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira quien hace años no lo hace.

El impedimento para que Ripoll fuese una de las oradoras el 1° de mayo ocurrió el 3 de abril. Finalmente el Pit-Cnt decidió que el único orador sea su presidente Fernando Pereira. También se aprobó que hablen como invitados una mujer en representación de la Intersocial Feminista y de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Sin embargo, esta última propuesta fue rechazada por 15 sindicatos que en la Mesa Representativa plantearon que además de Pereira, debía hablar una mujer sindicalista. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) presentó una moción para que la Intersocial no se dirija al público.