Ripoll dura contra administración de IMM: "Nos ha faltado el respeto, ninguneado"

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Valeria Ripoll realizó un duro descargo contra la administración de la Intendencia de Montevideo (IMM) a través de su cuenta de Facebook: "Nos ha faltado el respeto, ninguneado, mentido y violado acuerdo tras acuerdo", aseguró.

Ripoll indicó que no les importa el partido político sino que aquello que esté mal se denuncie y para eso, indicó, está el sindicato. "Realmente es increíble cómo se niegan a escuchar, defienden lo indefendible y lo único que saben hacer es decir que estoy con (la candidata por la coalición Laura) Raffo o que soy de derecha, no les da para debatir ideas???", cuestionó.

"Hace años que denunciamos el funcionamiento de las falsas cooperativas que maltratan trabajadores y crecen y crecen dentro de la administración municipal, como se boicotean servicios para argumentar privatizaciones innecesarias y más caras, ahora contratan 1.000 personas por 3 meses, precariedad absoluta, para hacer tareas obreras que en 3 meses se dejan de hacer??", expresó.

La secretaria general de Adeom denunció además que no se toma a las 400 obreras que están en lista y aseguró que "todo se digita, es a dedo y políticamente", dijo y aseveró: "No se realizan los concursos de oposición y mérito, ingresos por la ventana".



"Esto está mal como muchas otras cosas más y se denuncia. Poco importa la campaña electoral", aseguró.

Por otra parte, Ripoll dijo que si bien algunos se han reunido para intentar sacarla de Adeom. "No les tengo miedo. Acá me ven, obrera cómo siempre y ocupando el rol para el que me votaron los trabajadores, la verdad el tiempo no me ha dado para arrancar la campaña, porque estoy ocupada como durante todos los días en solucionar problemas de los municipales que se dan cotidianamente", sentenció.