Empresario del gas acusa al sindicato de realizar “prácticas patoteras y violentas”

Trabajadores del supergás se reunieron en la tarde de este sábado con representantes de la empresa Riogás en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para continuar con las duscusiones iniciadas el viernes. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el conflicto sigue su curso.



Antes del encuentro, el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Fabio Riverón, declaró en diálogo con la prensa que no fue culpa de las movilizaciones sindicales el hecho de que murieran 5.000 pollos por problema en suministro de gas y que actualmente el sindicato no está con medidas. "Los afiliados desde hace días están realizando un paro total de actividades, incluidos los choferes de granel sindicalizados, que continúan sin presentarse a trabajar", dijo el gerente general de Riogás, Diego Guerrero.

El empresario dijo que el sindicato ha realizado "piquetes ilegales" para "evitar el abastecimiento a clientes esenciales, como por ejemplo hospitales, escuelas, albergues, ONG, secaderos y criaderos de pollos".



En sus declaraciones, a las que tuvo acceso El País, Guerrero señaló a uno de los delegados sindicales del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), quien habría sido denunciado "por amenazar de muerte a un trabajador" de Riogás que no forma parte del movimiento sindical.

"Son prácticas patoteras y violentas que están siendo utilizadas para intimidar a quienes están trabajando o tienen voluntad de hacerlo. Lo que no logran convenciendo, quieren obtenerlo mediante ocupaciones, piquetes ilegales y amenazas", cerró Guerrero.