Reunión en el MTSS por conflicto en gas: sindicato bloqueó operativa y Riogas dice que colocan "cortina de humo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sobre las 5:30 de la mañana de este domingo los sindicatos del gas resolvieron bloquear el acceso a la planta de La Tablada de Ancap impidiendo el ingreso de los camiones que cargan el producto a granel para los grandes consumidores, confirmó a El País Andrés Guichón, dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike.

La medida se tomó luego que ayer los trabajadores de Riogas bloquearon el polo logístico y la planta de envasado - no dejando ingresar camiones de garrafas y tubos ni de granel- lo que fue liberado posteriormente por la policía.

"Lo de hoy es adicional a lo de ayer e intermitente porque vienen a levantarlo desde el Ministerio del Interior", dijo Guichón.

Federico Daverede, Director Nacional de Trabajo, confirmó a El País que el Ministerio de Trabajo intimó a cesar la medida y dispuso el pedido al Ministerio del Interior para desarticular el piquete, lo que se concretó finalmente poco antes del mediodía tras la intervención policial.

Asimismo, los trabajadores fueron convocados a una reunión este lunes a las 15:00 horas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para avanzar en la negociación tripartita.

La Asociación de Trabajadores de Riogas se encuentra en conflicto desde la semana pasada por el despido de un empleado de una empresa tercerizada. Al comenzar la semana el conflicto se agudizó ya que la empresa sancionó a 12 personas mientras tomaban medidas sindicales.



Guichón dijo a El País que se busca "no generalizar el conflicto porque estamos en una época del año en la que el supergas es primordial. Sería tirarnos un tiro en el pie si resolvemos extenderlo a todos".



Si bien en un principio se evaluó retomar las medidas este lunes sobre la tarde, se resolvió dejarlas en suspenso a la espera de la reunión con el Ministerio de Trabajo.



"La empresa esta intentando hacer la innovación que había planteado en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo que manifestamos es que en la medida que va a hacer una reestructura que incluye personal se tiene que manejar con tiempo. Eso no se esta haciendo", dijo el dirigente.



Guichón admitió que las medidas "no tienen mucho efecto" porque "claramente termina interviniendo el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior sacando a los trabajadores de los portones para liberar". "Es una lástima que solo intervengan para eso y no sobre que era ilegal contratar personal en medio de una medida sindical".

Riogas dice que trabajadores colocan una "cortina de humo"

Por su parte, Diego Guerrero, gerente general de Riogas sostuvo que “los sindicatos del supergás y Fuecys, que realizan ocupaciones y piquetes ilegales, no saben ya qué más inventar para prolongar este conflicto y generar un daño a la población y a clientes esenciales, a quienes continúan negándose a abastecer”.



“Iniciaron este conflicto para defender a un trabajador violento de una empresa fletera, que nada tiene que ver con Riogas, pero ahora colocan una cortina de humo, para que la población se olvide que defendieron al agresor y no a la víctima”, añadió.



Según el gerente general de Riogas, “habiendo sido descubiertos y quedado entonces expuestos en cuanto a sus verdaderas intenciones, que no son otras más que prolongar este conflicto y generar un daño a la población y a ciertas empresas, salieron a decir disparates sobre Riogas. Quedó fácilmente demostrado que todo lo que decían era mentira. Ante las denuncias infundadas de los sindicatos, la Inspección General de Trabajo y la URSEA inspeccionaron la planta de envasado y documentación de los choferes, concluyendo que Riogas opera en condiciones seguras, cumpliendo con toda la normativa vigente”.



Por este motivo afirmó que los trabajadores “ahora siguen inventando pretextos para sostener el conflicto: dicen que ciertas sanciones disciplinarias por hechos graves fueron aplicadas por cuestiones sindicales, aunque saben que eso no es verdad; incluso para ‘darle color’ al asunto, las llaman a veces ‘despidos’ en vez de ‘sanciones’, sin explicar por qué; protestan además por nuevos turnos, a los que decidieron llamar ‘reestructura’; entre otras declaraciones insólitas”.



“Es sorprendente, que voceros de estos sindicatos del supergás y Fuecys no sientan vergüenza al intentar engañar a la población a través de los medios, diciendo que se preocupan por los hogares y por los clientes esenciales, realizando horas después piquetes ilegales para impedir el normal suministro de supergás y gas a granel”, sentenció.



Guerrero dijo que mediante las medidas se afecta el suministro de gas a "hospitales, albergues, centros educativos, comedores, cárceles, ONGs, secaderos de granos, criaderos de pollos y otros clientes industriales, comerciales y de servicios para los cuales el gas resulta crítico para operar”.