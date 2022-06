Registrales anuncian medidas y escribanos advierten por "graves consecuencias para la población"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios Registrales anunció una serie de medidas que irán en aumento con el paso de los días, en reclamo por la contratación de más personal y el cumplimiento de una sentencia salarial. Ante esto, la Asociación de Escribanos apuntó que “el servicio registral está paralizado”, lo que “genera graves consecuencias para la población y la economía nacional".

La Asociación de Funcionarios Registrales comienza esta semana con el no cierre de certificados, lo que “impide que se puedan ver los certificados registrales” y afecta, entre otras cosas, las compraventas, dijo en conversación con Subrayado (Canal 10) el secretario de la agrupación, Daniel Frattin.



El secretario advirtió que “hasta el viernes es esta medida, a partir del lunes se van sumando, van en progreso". Según informó Subrayado, si no se recibe respuesta del gobierno a los reclamos, a partir del 27 de junio no se atenderá público, salvo para vencimientos.

La vicepresidenta de la Asociación de Escribanos, Jenifer Alfaro, manifestó al respecto de la no entrega de certificados registrales: “Todas las operaciones, desde lo más mínimo que es acreditar la vigencia de un poder para cualquier trámite, así como la venta de inmuebles, la venta de vehículos, todas las operaciones de mediana o menor importancia, requieren de una intervención de un certificado registral. Por lo tanto, si vamos a la realidad, (la medida) paraliza gran parte de la actividad nacional”.



La primera medida "marca esta paralización, que implica por ejemplo que no se logre el producido de venta de esos bienes, que no se puedan obtener préstamos (que tienen como base una garantía)", apuntó.



En un comunicado, la Asociación de Escribanos destacó que el servicio registral está paralizado, dado a que "sin la emisión de los certificados registrales no es posible concretar un gran número de operaciones". Esto "no solamente afecta el trabajo de muchos sectores de nuestra sociedad, los cuales ven impedido el desarrollo de sus tareas y la obtención de su sustento, sino que además genera graves consecuencias para la población y la economía nacional".

En cuanto a las causas de las medidas, Frattin explicó: “Nosotros desde el año 2010 estamos en un proceso de gente que se ha retirado y que no se ha contratado personal. Esto ha hecho que la situación de los registros colapse, a fin de año no sabemos cómo vamos a funcionar”.



También mencionó la necesidad del “cumplimiento de una sentencia, de un proceso que nosotros iniciamos en el 2014, por una diferencia de liquidación salarial”. “Con fallo favorable de la Justicia, el gobierno nos había prometido que a partir de este año la condena a futuro se iba a comenzar a abonar y eso hasta la fecha no se ha efectivizado”, afirmó.



“Estos dos hechos conjuntamente con otras situaciones hicieron que se empezaran a tomar medidas”, aseguró Frattin.