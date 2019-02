La recolección de basura “al borde del colapso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuevamente varios barrios de Montevideo muestran contenedores desbordados de basura. Por eso, ayer Adeom se anticipó a aclarar públicamente que no se debe a la inacción de los municipales, que no están de paro, sino a la ineficacia de la administración del intendente Daniel Martínez.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, dijo ayer a El País que desde el gremio están “muy preocupados”.



“Tenemos por ejemplo contenedores en el municipio E que hace ocho días no se vacían. No tenemos camiones, estamos en un 50% de camiones habilitados para salir diariamente y muchos de ellos salen y se rompen, porque los contenedores al tardar tantos días en vaciarlos tienen sobrepeso”, explicó.



Para los funcionarios, el problema no son “los trabajadores ni las paralizaciones”, sino que es “la incapacidad de los cargos políticos”, según expresó en una publicación en Facebook la propia Ripoll.



Ripoll dijo que “lo que vamos a analizar en la reunión del consejo ejecutivo ahora es si esto tiene una intencionalidad por detrás, de que colapse la limpieza. Porque dada la situación en la que estamos al día de hoy estamos al borde de un colapso. A esto se suma que la Intendencia de Montevideo es el segundo mes que no habilita a los trabajadores municipales a realizar horas extras”.



Y explicó que, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con la limpieza de las playas posterior a las celebraciones de Iemanjá, “siempre se hacía con operativos en que trabajadores de Limpieza apoyaban a los compañeros de playas con horas extras. Este año eso se cortó por parte de la dirección de Limpieza”.



“Se suma que hay otros servicios que dependen de las horas extras también, no solo los que tienen que ver con playas, sino también limpieza de ferias y otros servicios en contenedores que se hacen con trabajadores que hacen horas extras”, agregó.