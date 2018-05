Radicales de AEBU amenazan a Bergara con la desafiliación

El Consejo Central de AEBU, el sindicato bancario, resolvió pasar al Consejo de Disciplina del gremio a Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay. Los sectores más radicales del gremio lo acusan de haber incurrido en una "afrenta" por haber intentado realizar negociaciones con trabajadores de manera individual.

La situación fue planteada a la Comisión Representativa de AEBU en el Banco Central del Uruguay por siete trabajadores que se desempeñan en el banco emisor adonde llegaron desde el Bandes. Estos trabajadores no han podido salir del denominado "escalafón de servicio" y no han ascendido, lo que les implica una pérdida salarial, explicó a El País Álvaro Legazpi, integrante del Consejo Central de AEBU por la agrupación radical "Coordinación para el Cambio". La situación debería haber sido subsanada hace más de un año y no lo fue, y Bergara abrió una instancia de negociación individual lo que "es una afrenta de parte de cualquier patronal y más de parte de un afiliado" como es Bergara.

La información sobre el pase de Bergara al Consejo de Disciplina fue consignada por el portal Ecos, y fue confirmada a El País por el presidente del sindicato bancario, Pedro Stefano.

En el Consejo de Disciplina hay cinco miembros. Tres pertenecen a la agrupación moderada 98, uno a la 17 (cercana al Partido Comunista) y el restante es de Coordinación para el Cambio.

El pasaje al Consejo de Disciplina que asesorará en el tema al Consejo Central fue decidido por unanimidad. Esto es significativo, dijo Legazpi, porque cuando hace dos años los sectores radicales quisieron llevar al consejo disciplinario al presidente del Banco República, Jorge Polgar, los moderados se opusieron. Que la decisión haya sido unánime demuestra la gravedad de la situación, sostuvo Legazpi. El sindicalista señaló que si Bergara no se presenta a declarar cuando sea convocado será expulsado "automáticamente". Bergara está afiliado al sindicato desde que era trabajador del Banco República y está al día con sus cotizaciones, dijo Stefano.

En el Consejo Central la agrupación 98 tiene seis integrantes (uno de ellos es Stefano), Coordinación para el cambio otros dos, la lista comunista 17 la misma cantidad, y la 1955 (MPP) uno.