Protesta de fiscales: en el marco del paro de 24 horas se manifestaron frente a Presidencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves los fiscales nucleados en la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMU) realizaron una protesta frente al edificio de Presidencia de la República, en el marco del paro de 24 horas que llevan adelante.

Los fiscales le dejaron una carta al presidente Tabaré Vázquez pidiendo una reunión.

Mirta Morales, presidenta de la asociación, dijo a la prensa: "Estamos muy preocupados por nuestra situación laboral, que está repercutiendo en la calidad de un servicio que es fundamental para todos los uruguayos".

RELACIONADAS Fiscales realizarán paro general este jueves; "Estamos pidiendo casi que socorro" By Irene Nuñez Fiscales realizarán paro general este jueves; "Estamos pidiendo casi que socorro" Fiscales realizarán paro general este jueves; "Estamos pidiendo casi que socorro"

Los fiscales pusieron sobre la mesa varios motivos a la hora de decidir el paro, aunque los grandes disparadores fueron la carga laboral y la superposición de tareas que denuncian desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Morales agregó este mediodía: "Esto no es hacer política partidaria de ninguna manera ni poner un palo en la rueda al nuevo CPP. Por el contrario, los fiscales somos operadores jurídicos y vamos a hacer lo que el Parlamento diga que tenemos que hacer, simplemente que ahora estamos enfrentando un problema en la aplicación del CPP".

Y dijo que "lo ideal" sería tener más presupuesto para que haya nuevos cargos, "pero sabemos que no se puede porque hasta 2021 no va a haber más presupuesto", aunque "existen medidas que no implican presupuesto y se podrían tomar para paliar la situación, como por ejemplo el repensar determinadas materias que tal vez no se estén necesitando de la manera en que se necesitaban".