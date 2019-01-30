Propuesta de Martínez dividió a los municipales

Diferencias internas

La polémica propuesta del intendente de Montevideo Daniel Martínez de establecer una guardia gremial mínima en el servicio de limpieza cuando se active un paro, dividió al gremio de los municipales.

Tras 23 años en la directiva de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Aníbal Varela decidió renunciar a su cargo esta semana tras mantener una serie de diferencias con el sector más moderado que lidera la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll.

Según informó El Observador y confirmó El País, Varela decidió presentar la renuncia que finalmente fue aceptada ayer por el gremio, luego de proponer una asamblea para rechazar la propuesta del gobierno departamental que no fue acompañada en general. Integrantes del secretariado pertenecientes a la Lista 307, que él lidera también decidieron abandonar sus cargos en el sindicato.

En su propuesta, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) pretendía que trabajasen más del 30% de los funcionarios dedicados al área de limpieza ante cualquier paralización del Pit-Cnt o de Adeom, pero en el gremio la idea no cayó para nada bien. Varela planteó la necesidad de realizar una asamblea con un paro de tres horas para rechazar explícitamente lo planteado, pero Ripoll aclaró que no era necesario dado que la misma plataforma ya había sido rechazada en otra oportunidad.

Varela indicó a su agrupación a través de dos audios grabados a través de WhatsApp y a los que accedió El País, que "sigue habiendo cosas en el tintero, cosas que no se deben discutir de los derechos de los trabajadores como dicen los reglamentos pero seguimos insalubres", apuntó. Añadió que "la piedra en el zapato es una asamblea pero para nosotros es un tema de principios que sea ahora", remató.

Por su parte, Ripoll dijo a El País que fue "una pena" que por una asamblea que efectivamente se va a realizar en el año, se adopten este tipo de decisiones. "La Lista 307 decidió levantar el ámbito de negociación y hacer una asamblea para rechazar algo que ya estaba rechazado, es una pena que hayan planteado su renuncia, no tiene mucho sustento eso porque la asamblea se va a hacer", agregó. Para el Pit-Cnt, la propuesta de Martínez "contiene una fundamentación errónea, confusa, antojadiza, y que en definitiva alienta mecanismos que implican un retraso en relación con el avance normativo".