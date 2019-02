Proponen parar en los liceos por el Día de la Mujer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los profesores sindicalizados de Montevideo aprueban un paro “exclusivo de mujeres” durante todo el viernes 8 de marzo. Las mujeres son el 70% de la plantilla docente de los liceos y el objetivo de la medida es “visibilizar y denunciar la violencia, la desigualdad y la opresión” que ellas viven “en este sistema capitalista y patriarcal”.

El asunto entrará en discusión de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en la asamblea de delegados del próximo fin de semana. La intención del sindicato de Montevideo es que se replique en todo el país el paro del año pasado.



Los maestros también analizarán mañana la posibilidad de adherirse al paro. El año pasado solo la filial de Canelones había cesado su actividad durante toda la jornada y el resto lo hizo en forma parcial, acorde a lo que había pedido el Pit-Cnt, para concurrir a las marchas.



En cualquiera de los casos, la posibilidad de parar está inmersa en un debate sobre el calendario del inicio de clases. El Codicen fijó que el viernes 1º de marzo comiencen las clases. Por tanto, los alumnos irían a clase ese viernes, tendrían libre cuatro días (los dos del fin de semana y los dos de Carnaval). Volverán a las aulas el miércoles y jueves, y podrían perder clase otra vez el viernes 8 por el Día Internacional de la Mujer.



Los consejeros de la ANEP, sin embargo, explicaron que el comienzo de clases no puede estar sujeto a cuestiones turísticas como el Carnaval y que la sociedad uruguaya tiene que acostumbrarse a que el 1º de marzo (salvo cuando hay cambio de mando o cae fin de semana), empiezan las clases.



El sindicato de profesores de Montevideo planteará que el Pit-Cnt también adopte una medida de paralización el 8 de marzo. En su comunicado ADES dice: “Mientras siga existiendo este sistema patriarcal, colonialista y capitalista, el 8 de Marzo no es un día de celebración”. Y concluye:“ ¡Somos las nietas de todas las brujas, negras, originarias y trabajadoras que no pudieron quemar!”.