Productores lecheros: “Llegamos al máximo de lo que podemos hacer con el diálogo”

El presidente Tabaré Vázquez recibió en la mañana de este martes a una delegación de productores de leche, que plantearon un pedido respecto al inicio de las actividades del fondo de garantías para el sector, la rebaja en el costo de la electricidad, la devolución de US$ 39 millones por ventas a Venezuela no cobradas, la devolución de impuestos al sector y de IVA a los pequeños productores.

Uno de los puntos que plantearon los representantes de los productores fue el inicio de la ejecución del fondo de garantías reglamentado por el Poder Ejecutivo, que permitirá el reperfilamiento de las deudas de 2.800 tamberos.

Otro punto presentado esta mañana fue la rebaja de la tarifa eléctrica, medida que fue implementada a principios de año con la rebaja del 15% y que benefició a 3.600 productores.



En tercer lugar, mencionaron los US$ 39 millones de deuda por compras de Venezuela a Conaprole. Añadieron el mantenimiento de la pauta inflacionaria en el precio de la leche y una devolución de impuestos del 3% al sector. Finalizaron con la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los pequeños productores.

Los lecheros reconocieron la decisión de implementar el fondo de garantías para deudas de los productores que se efectivizará este mes, tras la aprobación parlamentaria. Y con esta medida "serán destinados a los lecheros US$ 36 millones, que también servirán para impulsar proyectos capaces de reducir las vulnerabilidades que se generan con los vaivenes de los precios internacionales y para asistir a los establecimientos de pequeña escala que remiten a plantas industriales", según señala la web de Presidencia de la República.

Al finalizar el encuentro los representantes de los productores hablaron en conferencia de prensa y destacaron que hubo coincidencias entre ellos y el gobierno respecto la preocupación y la problemática que vive el sector.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Wilson Cabrera, dijo que la conflictividad sindical y los problemas en Conaprole fueron algunos de los temas tratados hoy.



"El tema del sindicato nos tiene sumamente preocupados a todos los productores", señaló Cabrera.



Y respecto a Conaprole, recordó: "estamos trabajando todas las gremiales juntas". Añadió que hay una "parte de los productores que están pidiendo una asamblea" para pedirle al directorio de Conaprole que venda la empresa.

"Nosotros no hemos llegado a ese planteamiento porque estamos haciendo todos los trámites, hemos venido hablando con todos los ministros que corresponden a la producción de leche y hoy vinimos a hablar con el presidente y estamos haciendo pasos de diálogo que es lo que corresponde y no tomar medidas más fuerte como nos están pidiendo los productores", dijo.



Y agregó: “Hoy llegamos al máximo de lo que nosotros podemos hacer con el dialogo, llegamos al presidente de la República, y vamos a quedar a la espera”.



"El tema sindical es muy grave, es muy delicado. Estuvimos pidiéndole al ministro que debería haber una ley de responsabilidad laboral porque no vemos cómo los funcionarios de Conaprole pueden interferir en la organización de una empresa", añadió.

Y dijo que "puede haber muchas complicaciones (…) las obligaciones financieras en Conaprole por ahora se han cumplido. No tenemos por ahora el balance de este año pero creo que no va a ser como hasta ahora que Conaprole siempre dio algo de ganancia o por lo menos empate en el balance”.



“El sindicato no se da cuenta que está tirando por el suelo todo lo que se ha hecho en 80 años que tiene la cooperativa”, concluyó.



El Poder Ejecutivo se comprometió a estudiar los planteos recibidos en la reunión, que se realizó en la oficina de Suárez y Reyes, y a la que además del presidente concurrió el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.

Por parte del sector lácteo, quienes estuvieron presentes fueron el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Wilson Cabrera, y el presidente de la Intergremial de Productores de Leche, Fernando Valverde. También estuvieron el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Horacio Rodríguez; el presidente de la Asociación de Productores de Villa Rodríguez, Guillermo Berti; el presidente de la Asociación de Tamberos de Canelones, Luis Clavijo, y Mauro Curbelo, integrante de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.