Portuarios renegocian convenio salarial y advierten por medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sindicato portuario buscará reabrir un “espacio” de negociación con la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) por el convenio salarial que la asamblea de trabajadores había ratificado pero que a último momento quedó en suspenso por un desacuerdo en una de las cláusulas. El gremio advirtió que está abierto el diálogo, aunque sus dirigentes insisten en que al no contar con un acuerdo son libres de volver a tomar medidas que afecten la actividad.

“Nos vamos a dar ese espacio de diálogo, y después si no se resuelve y no hay acuerdo tendremos que volver a las medidas. No hay más remedio”, dijo ayer a El País el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). “La idea es bajar un poco la pelota al piso porque hay mucho enojo”, agregó sobre la negociación.

El sindicalista afirmó que la intención es que intercedan el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.



El tema fue analizado ayer en el Secretariado Ejecutivo del Supra. El dirigente Johnatan Leite dijo que la posición de los diferentes núcleos de base es apoyar lo que resuelvan los trabajadores de TCP.

La empresa y los trabajadores negocian un convenio a cuatro años con una cláusula de paz atada a la ausencia de conflictos por reclamos salariales, pero también a asegurar el trabajo los días domingos. Además, el acuerdo establece distintas franjas de jornales asegurados para los trabajadores.



La diferencia estuvo, según los sindicalistas, en que los trabajadores con cinco años de antigüedad que debían pasar de 13 a 18 jornales asegurados eran unos 40, mientras que para la compañía este beneficio alcanzaba a cuatro personas. Además de ese choque, los representantes sindicales también criticaron el alcance de la cláusula de paz.