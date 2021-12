Policías de Maldonado piden remoción del director nacional tras incidentes en Tres Cruces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma) pidió este lunes la remoción del director nacional de la Policía, Diego Fernández. La solicitud fue a raíz de los "hechos de pública notoriedad donde aparentemente los efectivos policiales reprimieron a trabajadores del transporte" en la zona de Tres Cruce, el pasado viernes.

Julio Acosta, presidente de Sipolma, explicó a El País que el "gremio repudia totalmente cualquier acto de violencia" y entiende que el diálogo debe estar ante todo. Asimismo, remarcó que todo lo que se hace debe estar dentro de lo que la ley permite.



Acosta apuntó contra Luis Alberto Heber, ministro del Interior: "El ministro del Interior es un cargo político. Pobre hombre, lo sacaron de la parte de transporte (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) para llevarlo a un ministerio que es muy complicado. No sabe absolutamente nada. Y se ha rodeado o lo han rodeado de personas que se nota que claramente están haciendo agua".



"Lo que nosotros queremos es que haya un cambio y reconozcan los errores que tienen", comentó. "Muchas veces lo que criticaban al gobierno anterior, que nosotros tampoco aceptábamos", se "está haciendo" ahora, añadió.

Asimismo, entiende que, si se comprueba que los funcionarios policiales obraron por fuera de la ley y son socios de Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), las autoridades del sindicato deben actuar en consecuencia.



En el comunicado divulgado este lunes el sindicato de Maldonado se solidarizó con los trabajadores del transporte y sus familia y repudió "cualquier tipo de agresión a la clase obrera".



Este mediodía, el Ministerio del Interior mantuvo una reunión con representantes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) y el Pit-Cnt para analizar lo ocurrido el pasado viernes. Ambas partes coincidieron en que se debe "bajar la pelota".



Al salir del encuentro, Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, dijo a Subrayado (Canal 10) que apuestan a "tener los puentes abiertos de diálogo y comunicación constante para que no se dé lo que pasó el otro día". "Lo positivo es que no hay ningún policía del país que tenga la orden de reprimir. La Dirección de la Policía no tiene eso", aseguró.