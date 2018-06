Polémico bloqueo de estación de servicio

"Son unos atrevidos ustedes, están mal acostumbrados, no trabajan y no dejan a los demás trabajar", los vecinos increpaban así a gritos a los empleados de la única estación de servicio de la localidad de Santa Clara de Olimar en Treinta y Tres.

Más de cien vecinos impidieron este sábado que el conflicto por el despido de un trabajador de la estación de servicio dejara desabastecidos a cientos de clientes en pleno desarrollo de una de las fechas del Raid Hípico Nacional.

El episodio quedó registrado en varios videos que fueron rápidamente viralizados a través de las distintas redes sociales en los que se ve a un grupo de vecinos manifestando contra el bloqueo del servicio de la estación. Según supo El País, más de 100 vecinos llegaron a la estación con sus autos para intentar dejar sin efecto una ocupación de trabajadores de la estación que reclamaban por el reintegro de un empleado desvinculado por presunta mala conducta.

Mientras tanto, desde el Pit-Cnt se informó que los trabajadores nunca ocuparon las instalaciones sino que solo realizaron una asamblea. También señalaron que, en realidad, los vecinos eran integrantes del movimiento Un Solo Uruguay, situación desmentida a El País por parte de esa organización.

La integrante del consejo directivo nacional de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) de la rama de estaciones de servicio, Ana Silva, explicó a El País que los vecinos convocados indicaron al llegar que eran parte del movimiento de productores rurales y que eran votantes del Partido Nacional. El vocero de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, indicó a El País que "el movimiento no tuvo nada que ver".

Vecinos impidieron una ocupación sindical en estación de servicio en Santa Clara de Olimar By Alejandro Mendieta Vecinos impidieron una ocupación sindical en estación de servicio en Santa Clara de Olimar MIRA TAMBIÉN Vecinos impidieron una ocupación sindical en estación de servicio en Santa Clara de Olimar

Silva relató que no existe causal de despido contra el pistero que a la vez se desempeñaba como secretario general del comité de base de la Untmra en la estación. Según la sindicalista, la situación se generó en medio de una serie de reclamos laborales, entre ellos, por el acceso al agua potable. Asimismo reveló que una vez que se logró que la empresa dispusiera de dispensadores para los trabajadores, el propietario decidió fraccionar el agua para consumir.

El sábado, tras una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que el sindicato reclamó que el trabajador fuera reintegrado, y tras la negativa del empresario, se desarrolló una asamblea de siete personas que generó que el propietario de la empresa cerrase la llave de los surtidores de combustible: "Fue el dueño quien cerró y dejó a la estación paralizada", aseguró la dirigente. Tras esta situación, y varias horas de desabastecimiento, varios vecinos se comunicaron por las redes sociales y se hicieron presentes en la estación para manifestar su repudio. Uno de los convocantes fue el consignatario de ganado Juan Brea Saravia, quien ofició de orador en el cierre del acto de Un Solo Uruguay en el paraje La Macana en Florida. Brea dijo a El País que "la movilización fue absolutamente espontánea de un movimiento ciudadano". "Yo soy un referente de Un Solo Uruguay, pero esto no tuvo absolutamente nada que ver", agregó. "El pueblo entero estaba en Santa Clara, hay solo dos fiestas en el año; esta gente llegó y atravesó los autos y ellos dicen ahora que no ocupaban", agregó el integrante de Un Solo Uruguay, quien desmintió varias veces que el movimiento haya estado implicado en la movilización. "Nosotros decíamos que teníamos que manifestarnos porque se estaban avasallando los derechos de nosotros, porque siete personas se atravesaban adelante de la ruta y no dejaron cargar nafta durante todo el día", denunció.

Conflicto La Policía debió intervenir en medio del conflicto entre vecinos y los trabajadores de la estación de servicio. Largas colas de autos y camiones esperaban para surtirse y la estación estaba sin vender combustible. Se oyeron bocinas, gritos y hasta amenazas.



"Hay dos fiestas en todo el año y nos dejan sin combustible", dijo Sonia Rodríguez, una mujer que acompañó a uno de los equinos que corrió. Dilmar Pedrozo, otro vecino, señaló: "Son atrevidos, los problemas internos que los definan entre ellos pero que no tengan la población de rehén". Otros en medio de la protesta contra los pisteros gritaban: "La gente de campaña es otro tipo de gente, el Pit-Cnt es otra historia y ninguno de ellos representa a la clase trabajadora y menos al trabajador rural y a la gente del raid". Por su parte, Susana Molina que cada vez que hay un raid vende tortas fritas y pasteles, dijo que "hay cientos de personas que dependen del raid dos veces al año, hay mucha gente sin trabajo que espera esta fiesta para vender comidas". Santa Clara tenía, en 2011, 2341 habitantes. En las elecciones municipales de 2015 el Partido Nacional obtuvo 1.373 votos, el FA 261 y el Colorado 96.

PIT-cnt culpó a un solo uruguay

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, escribió en la red social Twitter: "Autoconvocados preocupados por el combustible de sus camionetas no respetan los derechos de los trabajadores, patotean y generan caos en Santa Clara. Así patotearon a varios compañeros que estaban en asamblea. Parece que solo sus reclamos deben ser respetados".

Autonvocados preocupados x el combustible de sus camionetas no respetan los derechos de los trabajadores, patotean y generan caos en Santa Clara. Así patotearon hoy a varios compañeros que estaban en Asamblea. Parece que sólo sus reclamos deben ser respetados. pic.twitter.com/DnAaj7kFZt — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) 10 de junio de 2018

En otro posteo, escribió: "Una pena que políticos del Partido Nacional y autoconvocados se unan para organizar al pueblo contra el pueblo. Duele que la ambición de volver al poder los lleve a tanto". Su mensaje fue en respuesta al senador blanco suplente Sebastián Da Silva quien posteó: "En Santa Clara despidieron a un empleado por notoria mala conducta. El Pit ocupó la estación. Y el pueblo reaccionó expulsando a los ocupantes. La gente se está cansando de los Abdala, Andrade y Cía".