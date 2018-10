Polémica por cese de funcionario en Inumet

Según un comunicado del gremio, se despidió a un funcionario por "rascarse, pestañear fuerte frente a la computadora y emitir gases".



Ayer a la tarde, representantes del sindicato asistieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores en el Parlamento en la que plantearon la situación. La vicepresidenta de la asociación, Fabiana Rozza, dijo a El País que "tanto en enero, como en febrero y el aguinaldo en junio, se retuvo el dinero de la cuota sindical" a los trabajadores en una actitud que reprobó.

Por su parte, el delegado de Salud Laboral del gremio, Marcelo Bértora, señaló que el directorio tiene un proyecto de estatuto que modifica el régimen laboral y que "no condice con lo que es la operativa de la institución". Según informó el trabajador, la propuesta implica pasar a tener tres turnos rotativos de ocho horas. Actualmente en las áreas operativas de 24 horas hay turnos de 12. "No nos explican la forma ni los horarios de relevo, lo que afecta el traslado del personal", apuntó.

Por otro lado, consideran que se "coartó" la libertad de expresión luego de que la dirección decidiese retirar un cartel sindical de la fachada del instituto. "Hay casos de acoso laboral, no nos dejan realizar nuestra tarea, el sábado hubo un incidente. Se hizo una colgada de carteles y el lunes nos respondieron que no se había informado, lo que no corresponde porque tenemos libertad sindical", puntualizó Bértora. Sobre el funcionario sancionado, explicó que se "hizo caso omiso" a una disposición de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que pedía que no se lo sancionase.