Planteo de Abdala de iniciar campaña para derogar futura ley de seguridad social no encontró respaldos

La idea del secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala de iniciar una campaña para derogar la ley de seguridad social -en caso de aprobarse la reforma planteada por el oficialismo- no encontró eco en el ambiente político.

En una entrevista con El País y consultado acerca de si se recolectarán firmas para una derogación de la reforma (como con la Ley de Urgente Consideración) Abdala contestó: “Es algo que no descartamos”.

Al respecto, algunos de los dirigentes frenteamplistas y líderes sindicales consultados por El País en el acto de lanzamiento de la campaña para derogar una parte de la LUC se mostraron cautos. Yamandú Orsi se excusó de referirse al tema, al igual que el sindicalista Gabriel Molina.



El economista y senador Daniel Olesker sostuvo que “por lo que han dicho la comisión de expertos, el informe de la mayoría es muy malo”. “Es limitado y restrictivo, y muy tibio con la Caja Militar. Por lo tanto, hay que oponerse y nosotros en el Parlamento sin duda que nos vamos a oponer”, aseguró. Sin embargo, advirtió que no le corresponde a él decir si se llevará adelante una iniciativa como la recolección de firmas, ya que llegado el caso lo deberá definir el Frente Amplio.



Por su lado, el secretario general de COFE, José Lorenzo López dijo que “el documento que se ha publicado por la comisión de expertos no es de recibo para los sectores populares”. Sin embargo, no se expidió sobre la idea manejada por Abdala de recolectar firmas para derogar una posible reforma de la seguridad social.