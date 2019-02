Pit no ve bien al empleo y empieza ronda con políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento del empleo es delicado y el tema se ha instalado en las conversaciones que tiene el Pit-Cnt con el sistema político y en el Parlamento. Costos altos, problemas de inserción internacional, falta de productividad..., las razones pueden ser muchas pero lo cierto es que hay empresas de cierto porte en problemas. Por cuarto año consecutivo, en 2018 se perdieron puestos de trabajo y las tasas de empleo y desempleo alcanzaron los peores guarismos desde 2007. En el promedio de 2018 se destruyeron 9.169 puestos de trabajo y la tasa de empleo se ubicó en 57,2% de la Población en Edad de Trabajar (PET), esto es 0,7 puntos porcentuales más que en 2017 y el menor guarismo desde 2007 (cuando fue 56,7%).

En los últimos días la discusión tomó fuerza con el anuncio de la empresa Colgate-Palmolive de que dejará de fabricar sus productos en Uruguay. El dirigente del sindicato Edgardo Mederos, dijo a El País que la empresa, presente en Uruguay hace 70 años, accedió a postergar hasta fines de marzo el final de sus actividades industriales para que en ese lapso se busquen opciones de reinserción laboral para los trabajadores pero el cierre es irreversible. Mederos dice que la empresa cierra por “una decisión estratégica de largo plazo” para concentrar su producción en Brasil y México.



Diego Zipitría, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química dijo el martes en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes que “en cuatro años hemos perdido unos cuatrocientos puestos de trabajo, la gran mayoría de los cuales eran personas afiliadas a nuestro sindicato”. En relación al caso específico de Colgate-Palmolive señaló que “quedan sesenta trabajadores de la plantilla sin empleo, cuyas edades rondan, en el 95%, entre cincuenta y sesenta años, y en el que tenemos un grueso que está concentrado entre los cincuenta y cinco y los sesenta años”.



El sindicalista se mostró muy molesto con esa empresa porque, sostuvo, no tenía problemas de rentabilidad. “Sabemos de procesos en los que se ha venido achicando la industria, con problemas de rentabilidad, porque no es posible competir con el mercado extranjero, pero no habíamos visto una situación como la que se está dando en esta empresa”, dijo. (...) De manera que sabemos que esta empresa es rentable, inclusive, mucho más que otras del sector. Por eso, no entendemos que se esté planteando cerrar las puertas y traer todo desde México por dos pesos más”, agregó.



Zipitría dijo también que hay una posibilidad de reestructura en la conocida empresa de pinturas Inca que paga, dijo, buenos salarios. “Esta empresa ya está planteando a sus trabajadores un problema de competitividad. De manera que en tres o cuatro años cerraron tres industrias referentes para el país (incluyendo Sherwin Williams) y ha habido reestructuras en otras tres, lo cual ha implicado la pérdida de trescientos cincuenta o cuatrocientos puestos de trabajo”, agregó.

Conflictos.

La empresa Megal, una distribuidora de supergás que enfrentó en su momento el virtual duopolio de Acodike y Riogas y capturó alrededor de 14% de un mercado muy zafral, atraviesa un duro conflicto luego de anunciar en diciembre que enviaría a 22 personas al seguro de paro. Ayer el sindicato debió desarmar una carpa que bloqueaba el ingreso a la planta como consecuencia de que el Poder Judicial hizo lugar a una acción de amparo que había presentado la empresa. Pero la planta tendrá problemas para retomar la actividad porque el sindicato de Ancap no entregará supergás para ser envasado en solidaridad con los trabajadores despedidos de Megal. Según la dirigente del sindicato de Megal, Mariángeles Hernández, la decisión se tomó también porque el sindicato de Ancap entiende que no están dadas las condiciones de seguridad para que las instalaciones funcionen porque se requieren 30 personas y la empresa pretende funcionar con una docena. Para Hernández, que es delegada sindical y está entre las personas despedidas, la empresa tiró por la borda acuerdos firmados y tomó una actitud antisindical.

También preocupa mucho al Pit-Cnt la situación en la empresa citrícola salteña Caputto. Recientemente, se unificaron los sindicatos de la empresa en un único gremio que se reunió ayer con el intendente salteño Andrés Lima para buscar soluciones para los adeudos que tiene la firma con los trabajadores. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, del Pit-Cnt, comentó a El País que Caputto “no es una empresa sencilla, aduce tener problemas financieros no económicos y que tendría que tener más voluntad negociadora”. La empresa estaría dando prioridad al pago de adeudos bancarios y de las obligaciones con el Banco Previsión Social y no al pago a los trabajadores. Los empleados zafrales de la empresa citrícola argumentan que les deben aguinaldos de los años 2017 y 2018 y también quincenas. Su situación fue analizada ayer en una sesión especial de la Junta Departamental de Salto. Decenas de trabajadores bloquearon el domingo en protesta los accesos a la ciudad de Salto por la ruta 3.



Larrañaga plantea mejorar el empleo con exoneraciones El Pit-Cnt le pidió ayer al precandidato a la presidencia blanco Jorge Larrañaga que plantee a las cámaras empresariales la necesidad de crear una especie de consejo superior que analice los problemas del empleo, un viejo planteo de la central sindical.



Larrañaga se reunió ayer con el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, acompañado de los diputados Jorge Gandini y Richard Charamelo, además de sus asesores. Larrañaga señaló en la reunión que deben buscarse incentivos fiscales para alentar la productividad y la creación de empleos, prometió que seguirá convocando los Consejos de Salarios si accede a la presidencia y llamó a debatir el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Y reite-ró que la ocupación de empresas no puede considerarse una extensión del derecho de huelga.



“Hay desafíos de tal magnitud que o salimos juntos o la salida va a ser más compleja”, señalo Larrañaga luego de la reunión. “Queremos que el empleo y todo lo que supone sea un tema relevante en la campaña electoral y también lo va a ser como desafío del próximo gobierno”, agregó. Larrañaga ha propuesto un pacto para cuidar el empleo que en los próximos días presentará a la Cámara Nacional de Comercio, a Cambadu, la gremial minorista y a otras cámaras.